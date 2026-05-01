El comercio ambulatorio persiste en zonas críticas del Cercado de Arequipa pese a las constantes operaciones que ejecuta la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA), así lo informó el gerente de Servicios al Ciudadano, Carlo Veliz Herrera, quien señaló que esta problemática continúa concentrándose en puntos de alto comercio.

El funcionario señaló que, por el Día de la Madre, se ejecutará un plan para reforzar la fiscalización en sectores como San Juan de Dios, San Camilo, Mercaderes y calles del Centro Histórico. Indicó que los controles serán inopinados y contarán con mayor despliegue de personal municipal.

En ese contexto, precisó que se lanzó una convocatoria para incorporar al menos 10 fiscalizadores adicionales, con el objetivo de fortalecer la capacidad operativa de la comuna. Asimismo, se busca reforzar la Policía Municipal, que actualmente cuenta con alrededor de 65 a 68 efectivos.

Veliz detalló que las intervenciones se realizan de manera diaria y bajo un protocolo establecido desde 2015, el cual contempla exhortaciones previas antes de proceder al decomiso de productos, no obstante, admitió que existen constantes quejas ciudadanas por presuntos excesos durante estas acciones.

DENUNCIAS A POLICÍAS MUNICIPALES FUERON ARCHIVADAS

Respecto a denuncias contra policías municipales, indicó que al cierre del 2025 se registraron aproximadamente nueve casos, la mayoría archivados. En lo que va del año, solo se reportó una denuncia, relacionada con un incidente con una vendedora de queso helado en la Plaza de Armas, que también fue archivada.

El gerente enfatizó que cualquier acto de agresión por parte de los agentes no es avalado por la gestión y es derivado a la Secretaría Técnica de la comuna provincial para su evaluación, e indicó que las sanciones pueden ir desde una llamada de atención hasta la destitución.

Asimismo, sostuvo que las operaciones suelen generar confrontaciones, ya que algunos comerciantes reaccionan de manera violenta ante el decomiso. En esa línea, refirió que también existen denuncias de policías municipales agredidos durante intervenciones, registrándose al menos tres casos en lo que va del año.

Veliz Herrera remarcó que, pese a los esfuerzos de fiscalización, el comercio ambulatorio sigue siendo una problemática persistente en la ciudad. Por ello, hizo un llamado a la ciudadanía a respetar las normas y contribuir con el orden en los espacios públicos, especialmente en fechas de alta demanda comercial.

Municipio proyecta doble turno de fiscalización con hasta 80 trabajadores durante operativos especiales festivos.