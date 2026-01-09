Esta madrugada una banda de delincuentes fracturó la puerta de la farmacia GSFarma ubicada en la II etapa de la urbanización Juan Pablo Vizcardo y Guzmán del distrito de José Luis Bustamante y Rivero para llevarse más de 3 mil soles.

Fue la técnica en enfermería que labora en el establecimiento quien a las 7:30 de la mañana se percató que la puerta metálica enrrollable estaba abierta y notó que dos bolsas tapaban los forados que los ladrones hicieron a los costados por lo que llamó a la dueña.

Ladrones cortaron los seguros de las puertas. (Foto: Pedro Torres)

Al ingresar a la farmacia, observaron que los delincuentes rebuscaron los cajones de donde se llevaron más de 3 mil soles, dinero de las ventas del día anterior y de las transacciones hechas en el agente bancario que funciona en el local.

La dueña del local dijo que el robo habría ocurrido después de las 2:00 de la madrugada, ya que hasta esa hora estuvo despierta ordenando sus cosas y conversando, tras haber llegado de viaje.

El hecho fue reportado a los agentes de la comisaría de Bustamante y Rivero y se espera la llegada de los peritos de criminalística para la inspección y recojo de huellas. En el lugar no hay cámaras de seguridad por lo que los vecinos demandan mayor seguridad.

