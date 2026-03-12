El gerente regional de Educación, William Choque, advirtió de sanciones a aquellas instituciones educativas que no acaten las disposiciones de la Gerencia Regional de Educación de Arequipa (GREA).

El funcionario acudió esta mañana al colegio Lord Byron, acompañado de la Oficina Defensorial de Arequipa, debido a que este colegio realizaba clases presenciales, pese a la disposición de la GREA de recurrir a la modalidad de la virtualidad para hoy jueves y mañana viernes, debido a la crisis energética qué atraviesa la región.

“Vamos a hacer la evaluación para que se pueda ver cuál será la sanción qué va corresponder, puede ser una amonestación verbal, puede ser una multa, puede ser en todo caso una suspensión de funcionamiento”, indicó.

Respecto a la justificación dada por los promotores de la institución educativa Choque refirió que indicaron que hubo un daño en el sistema data, por lo que no podían hacer clases virtuales.

“Debemos enseñar a los estudiantes también el respeto a las normas, tenemos que enseñarles a los estudiantes lo que es solidaridad, lo que es empatía”, acotó.

En cuanto a la sanción que recibiría el colegio Lord Byron, el funcionario manifestó que en los próximos días se dará a conocer por parte de la comisión encargada.

Sobre el inicio del año escolar para las instituciones de carácter público, señaló que aún está en evaluación y cualquier modificación en el calendario será comunicado.

