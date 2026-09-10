A menos de cuatro meses de concluir la gestión regional 2023-2026, la Gerencia Regional de la Producción presentó ante el Consejo Regional de Arequipa la propuesta para aprobar un fondo de S/30 millones destinado al Procompite Tecnológico. A diferencia de la edición desarrollada en 2023, la iniciativa contempla la incorporación de nuevas cadenas productivas para ampliar el alcance de los beneficiarios.

El gerente regional de la Producción, Wilson Paz Valcárcel, informó que, una vez obtenida la aprobación del Consejo Regional, se iniciarán los trámites para asegurar la asignación presupuestal correspondiente. “Ya se remitió toda la documentación administrativa al Consejo Regional para la implementación de esta propuesta y se dejará con la respectiva previsión presupuestal”, señaló tras una reunión.

La ejecución del programa quedará a cargo de la próxima gestión regional. Respecto al Procompite V, anunciado en 2023 y actualmente en proceso de implementación, el funcionario explicó que varios planes de negocio se encuentran en la etapa de adquisición de equipos.

Asimismo, aseguró que antes de finalizar el año se concretarán todas las compras destinadas a los Agentes Económicos Organizados (AEO). “Se trata principalmente de equipos importados para el sector calzado y de otros bienes especializados”, precisó.