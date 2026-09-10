Las Chiquitas de Correo vienen hoy con una pregunta que, a menos de un mes de las elecciones municipales, nadie en el Jurado Nacional de Elecciones parece tener demasiado apuro por responder: ¿qué pasa si los limeños votan por una lista encabezada formalmente por otro candidato, pero con Rafael López Aliaga como primer regidor, y luego corresponde entregar la credencial de alcalde?

Aquí vamos...

Incógnita

Por culpa de Jurado Nacional de Elecciones (JNE), al que parece que se le pasea el alma, los limeños están a punto de votar por la “reelección encubierta” de un candidato como Rafael López-Aliaga, cuando no se sabe si “Porky”, de ganar Renovación Popular, va a poder asumir la conducción de la ciudad o si la credencial de alcalde se la van a entregar a un aspirante a regidor que viene detrás de él en la lista y nadie conoce.

A ciegas

Nada le ha costado al titular del JNE, Roberto Burneo, y a su colegiado, dejarse de legalismos y juegos de palabras y ser claros desde un principio. ¿Qué pasa si la gente “vota” por “Porky” y al final el hombre está imposibilitado de ejercer? Lo mismo podría ocurrir en decenas de jurisdicciones de todo el país. Obligan a los ciudadanos a sufragar a ciegas.

La hace larga

Luego de que 14 partidos condicionaran las coordinaciones para el debate municipal a que el JNE defina el tema de las “reelecciones encubiertas” a más tardar mañana, Burneo afirmó que el pleno lo evaluará. Sin embargo, añadió: “El cuándo lo debatimos, eso lo vamos a establecer en función de nuestra agenda”. No tiene ningún apuro, queda claro.

Desconcierto

Como ya todos sabemos, ayer la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, a cargo de Juntos por el Perú, recibió al premier Luis Galarreta y a siete de sus ministros para la sustentación del pedido de facultades. Cuando entraron a la sala respectiva, una falla logística se hizo evidente: no había asientos suficientes para los miembros del Gabinete. ¿No pueden ni organizar una sesión parlamentaria?

Molestia

Aunque cualquiera lo podría adivinar, fuentes de Chiquitas refirieron que los ministros presentes estaban muy incómodos ante lo que consideraron un desplante. Ante el fastidio, congresistas de Fuerza Popular tuvieron que ceder sus asientos para que el debate avance. Deplorable.

Jalón de orejas

Quien también se refirió al pedido del Gobierno fue el excandidato presidencial Jorge Nieto, líder del Buen Gobierno. Él advirtió que la ahora presidenta Keiko Fujimori prometió “darle seguridad a los peruanos desde el primer minuto”, pero que ahora demanda que le den las facultades para hacerlo. “No saben gobernar”, espetó.

¿Luz verde?

Tras recordar que en el debate presidencial él adelantó que esto ocurriría, Nieto adelantó que la bancada del Buen Gobierno concederá “todo lo que sea urgente para que no tengan más excusas y gobiernen”. ¿Será así? Porque el último martes apreciamos una conducta muy distinta de sus partidarios. Veremos.