Para este 2026, la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones (GRTC) recibió más de 29 millones de soles para la ejecución de mantenimientos rutinarios y periódicos en vías departamentales. Esta partida representa poco más de la mitad de un presupuesto de 57.4 millones de soles, de los cuales, solo se ha ejecutado el 19% hasta el 14 de julio.

Esta cifra es la más baja de todas las unidades ejecutoras del Gobierno Regional de Arequipa a más de la mitad del año. Sobre este bajo avance, José Aquice Cárdenas, titular de la GRTC, indicó que el recurso para mantenimiento permanece inamovible hasta que se comience la ejecución de los 27 programados para este año.

“De enero a marzo, hay que esperar que pase el periodo de lluvias, en abril y mayo hacemos la actualización de las fichas, en junio y julio hacemos los procesos, prácticamente en agosto se empiezan las ejecuciones”, manifestó el funcionario.

Hasta el momento solo 18 de los 27 mantenimientos se encuentran en proceso de licitación, según precisó Aquice Cárdenas. Sin embargo, solo uno cuenta con la adjudicación de la buena pro, la cual es el mantenimiento de la vía AR-105, en los tramos de Punta Colorada, Corire, Casagrande, Cosos, Chuquibamba, Rata, Palljaruta y Allahuay, con una partida de 8.17 millones de soles, quedando pendiente el perfeccionamiento del contrato.

De no presentarse ninguna apelación, se estaría dando el consentimiento esta semana y luego el proveedor dispone de 8 días para presentar la documentación para el perfeccionamiento del contrato, “durante todo el mes de julio estaríamos haciendo el contrato, y la ejecución estaríamos comenzando en agosto”, refirió Aquice.

Entre las principales demoras para ejecutar estos trabajos se encuentra una actualización de las fichas que se debe realizar tras el periodo de lluvias, recordando que estas se elaboran 12 meses antes.