El gerente ejecutivo de la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema), Ulises Aguilar, indica que la reciente exposición de la concesionaria Angostura Siguas (Cobra) ante los consejeros regionales; es una estrategia que plantea ante el Sistema de Coordinación y Respuesta del Estado en Controversias Internacionales de Inversión (Sicreci). Este organismo se encarga de solucionar las demandas de ambas partes antes de llegar al arbitraje. Cobra acusa a Autodema de 16 puntos, pero Ulises Aguilar dice que ello no es del todo cierto.

¿Cómo ha tomado la exposición de Cobra ante los consejeros regionales? Es parte de la estrategia que maneja la concesionaria para poder mostrarse como afectados por nosotros. Evidentemente, se aprecia como una estrategia de defensa de Cobra ante el Sicreci.

Hay 16 observaciones que Cobra acusa a Autodema de incumplir ¿Qué ha pasado? Estos incumplimientos que menciona Cobra están en trato directo ante el Sicreci. Se está trabajando para solucionar todos los inconvenientes porque todos los indicadores no se han finiquitado debido a la burocracia que se tiene.

El control del proyecto es uno de los 16 puntos más urgentes a subsanar y vence el 12 de abril ¿Es posible que se logre sanear los terrenos de Pusa Pusa, Tarucamarca y Siguas, para entregar a la concesionaria? Sí, nosotros encontramos un avance del control del proyecto en un 85%, faltaba comprar terrenos en Pusa Pusa y Tarucamarca, pero se ha llegado a un acuerdo con las comunidades y se va a firmar un convenio para que se empiece con el saneamiento. Ahora está en un 99.5% de avance. Pero hay otro inconveniente en la parte baja de Siguas, sucede que el trazo de carretera de acceso a la bocatoma de Lluclla implica la afectación de 16 predios agrícolas, pero estos terrenos ya fueron adquiridos hace varios años por el Estado, pero nunca se tomó una real posesión. Entonces los supuestos dueños siguen allí. Sin embargo, Autodema plantea otra alternativa que es habilitar una vía temporal para que se reinicien los trabajos, si accede a este acuerdo la concesionaria, se puede decir que tiene intensión de trabajar. La vía será temporal será hasta que se recuperen los terrenos en Siguas.

Gerente de Autodema, Ulises Aguilar, cuestiona la estrategia de Cobra

Cobra asegura que levantaron las observaciones del expediente N° 2 -obras de impacto de Majes II- incluso mostraron documentos favorables firmados por técnicos que contrató la gestión pasada, entre ellos al exministro Jorge Montenegro ¿Es cierto que cumplieron? Lo que tuvo es una opinión favorable de especialistas contratados por la exgestión de la gobernadora Kimmerlee Gutiérrez, pero no una opinión institucional como Autodema. Las aprobaciones no son una decisión de técnicos o especialistas, si no es institucional y como tal se ha enviado misivas a la concesionaria indicando que el expediente mantiene observaciones y, por lo tanto, no está aprobado.

Cobra insiste en que se le indemnice los 120 millones dólares por perjuicios y retrasos ¿Cuál es su apreciación? Eso también está en trato directo. Pero los cuatro años y medio de retraso ha sido a pedido de Cobra, alegando el cambio tecnológico -sistema de regadío de canales abiertos a tuberías- el retraso no es por nosotros, sino por la concesionaria.

Cobra asegura haber realizado trabajos por 23 millones de dólares y exige que se le pague ¿Realmente cumplieron? Son obras desde el 2017, sabemos que lo han hecho, pero técnicamente tienen que aprobarse por el supervisor especializado, pero el pago se paralizó por la suspensión del proyecto. Posteriormente, se quiso hacer la inspección, pero no había colaboración de la empresa. Ello también está ante el Sicreci.

¿Cómo solucionarán el cuestionamiento sobre la supervisora especializada debido a qué se resolvió el contrato? Autodema ha formado un equipo especializado y se encuentra trabajando en el levantamiento de observaciones del expediente N°2, entre otros aspectos.

¿Ha visto un posible escenario del arbitraje? Sí, si finalmente no hay buena voluntad de Cobra, como dice el gobernador Rohel Sánchez, tendremos que ir al arbitraje. No se quiere permitir que se afecte al Estado.