Entre hoy y mañana la ciudad de Arequipa podría quedarse sin GLP por el bloqueo de vías realizado por pequeños mineros y mineros informales en la Panamericana Sur, a la altura de Chala y Ocoña. El representante de la Asociación de Griferos, Magno Salas Montiel, confirmó que el stock en las estaciones se agotará en menos de 72 horas si no se libera el tránsito.

“Estamos al límite. Si esto sigue, mañana (hoy) o pasado (mañana) ya no habrá GLP en varias estaciones”, alertó Salas Montiel, quien aseguró que desde el viernes los protestantes ya no dan treguas para el paso de los vehículos.

Según cifras del sector, Arequipa consume entre 70 mil y 80 mil galones de GLP al día. Este volumen llegaba principalmente desde la planta de Pluspetrol en Pisco y, en menor medida, desde la refinería La Pampilla en Lima. Sin acceso por la carretera, el suministro ha quedado completamente cortado.

Además, informó que estos proveedores ya no están entregando el volumen habitual por este problema. “Si yo le compraba mil galones al proveedor, ahorita me dicen: ‘te voy a dar la mitad porque ya no tengo’”, sostuvo.

A pesar de esta situación, Salas Montiel aseguró que los grifos aún no han restringido la venta, pero ya comienzan a racionar internamente. Algunas estaciones están priorizando a clientes habituales o limitando la cantidad por vehículo. Aunque los precios se han mantenido relativamente estables hasta este lunes, ya se perciben alzas que preocupan a los consumidores.

“El precio promedio está en S/ 7.50 el galón, pero podría subir”, dijo Salas. Esto, debido a que el tiempo de traslado de una cisterna, que antes era de dos días, ahora toma hasta una semana por los desvíos y la incertidumbre en las rutas. “Actualmente, están demorando siete días. Así no se puede operar”, advirtió.

COLAS

Mientras tanto, en los grifos de Arequipa, ya se han registrado largas colas en zonas como el Cercado, José Luis Bustamante y Rivero, Mariano Melgar, Paucarpata y Cerro Colorado. Los conductores, principalmente taxistas, madrugan o hacen vigilia dentro de sus autos por temor a quedarse sin combustible.

En Arequipa, más de 15 mil taxistas dependen del GLP para trabajar a diario. Muchos de ellos ya reportan pérdidas por las largas esperas y el encarecimiento del combustible en 0.60 céntimos, pasando de S/6.29 a S/6.89. Si el desabastecimiento se concreta, el transporte urbano será uno de los sectores más golpeados.

Correo llegó hasta el grifo Chaskigas, ubicado en la avenida La Paz. Allí las colas se forman a lo largo de la calle Manuel Muñóz Nájar, principalmente por taxistas y los vehículos que realizan el servicio de colectivo hacia el distrito de Miraflores.

El taxista Ramón Mamani, que esperó por más de hora y media, reclamó: “Lamentablemente no se preocupan las autoridades, estamos en un problema. Otra vez vamos a hacer kilómetros y kilómetros de cola en los grifos. Ya no hay gas. Ya prácticamente nos hemos quedado sin gas”.

De igual manera, Efraín Yucra, otro taxista, pidió a las autoridades una solución permanente para evitar que el problema se siga repitiendo. “El año pasado ya pasó igual, solucionaron, ampliaron el Reinfo ¿y qué pasó? Otra vez el mismo problema. ¿Por qué no les dan una solución definitiva?”, sostuvo.

PRECIOS

Hasta ayer, el precio del GLP vehicular oscilaba entre S/ 6.29 y S/ 6.89 por galón. En cuanto al balón de gas de 10 kg, se ofrece desde S/ 47.50 en el grifo Llamagas de Cerro Colorado, S/ 48.50 en Chaskigas de la av. La Paz, y S/ 49.00 en Llamagas de la av. Goyeneche.

CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITOS

El presidente de la Cámara de Empresas de Taxi de la Región Arequipa (Cetara), Adolfo Paco, solicitó que el Ejecutivo cumpla con la Ley 32315 y construya depósitos a través de las Agencias de Inventarios de Combustible (AIC) para almacenar el combustible y garantizar la dotación de GLP, gasolina y petróleo, en situaciones como el bloqueo de la Panamericana Sur.