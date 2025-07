Los bloqueos en dos puntos de la carretera Panamericana Sur, puente Ocoña (Camaná) y Chala (Caravelí) protagonizado por mineros artesanales no solo perjudica a pasajeros y transporte de carga pesada, sino que empezó a escalar la afectación, dejando sin agua potable a miles de pobladores de las zonas y caos.

Si bien desde el 30 de junio que empezaron las protestas, los dirigentes mineros acordaron dar una tregua de dos horas, ayer se determinó que esta facilidad ya no se emplearía más en respuesta a la negatividad del Gobierno central de ampliar el REINFO.

SITUACIÓN

Esta situación implica que en Chala, un distrito que no cuenta con agua de manera regular, no llegue el servicio. Sus 25 mil pobladores dependen de cisternas que trae el municipio y particulares.

El alcalde distrital, Agustín Condori Motta, explicó que el abastecimiento es diario y depende de 4 cisternas contratadas por la municipalidad y de 10 unidades privadas que complementan el servicio. “El pueblo de Chala se abastece con cisternas y con un precio de 35 soles por cubo, es el agua más cara en el Perú. El obstáculo que han puesto los mineros han hecho en la zona urbana un problema. Tienen que dejar pasar a las cisternas, ahora tenemos problemas. Esto debe solucionar el Poder Legislativo y Ejecutivo”, expresó.

El burgomaestre respaldó el pedido de los mineros, pero cuestionó que se haya destruido parques y ornamentos.

OCOÑA

En el caso de Ocoña, revelaron que existe caos debido a la gran cantidad de personas que se han asentado en los últimos días. Ocoña tan solo contaba con 6 mil pobladores, pero con la presencia de mineros aumentó a 20 mil, ocasionando que el agua y otros insumos empiece a racionar.

El regidor distrital Hubert Salas Lazo, sostuvo incluso no hay ingreso ni salida de los mismos residentes por el bloqueo de tráilers. “En Ocoña, se ha desbordado la situación, es un caos, no tenemos ni accesos, alimentos se encarecen y el agua no es suficiente para todos. Pedimos al Gobierno que intervenga porque la población no podrá aguantar más”, dijo. Sumado a ello, los 4 colegios públicos y otros privados suspendieron labores.