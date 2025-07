La presidenta Dina Boluarte Zegarra reafirmó que no dará marcha atrás ni derogará el Decreto Supremo N.° 012-2025, que amplía por última vez el REINFO hasta fines de este año, pese a las protestas que ya cumplen una semana con bloqueos de carreteras por parte de miles de mineros artesanales. Tras estas declaraciones, dirigentes del gremio anunciaron que endurecerán sus medidas hasta que el Gobierno derogue dicho documento y se amplíe el proceso de formalización.

“Apostamos por la legalidad y la formalidad. No daremos un paso atrás en ese objetivo. No cederemos a presiones, menos a chantajes”, expresó Boluarte tras ser consultada por el paro minero que afecta a varias regiones, entre ellas Arequipa.

En respuesta, Máximo Franco Bequer, dirigente arequipeño y presidente de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal, rechazó lo dicho por la mandataria, afirmando que su lucha no es chantaje. Según dijo, el Ejecutivo ha ignorado sus reclamos desde que llegaron a Lima para buscar un consenso.

“El Gobierno mantiene la misma postura. Hicimos todo para explicar que este decreto pone en riesgo el sustento de medio millón de personas, pero se niegan a escucharnos. Si ellos no ceden, nosotros tampoco. Nuestras protestas seguirán a nivel nacional”, declaró el representante gremial.

Respecto a Arequipa, Franco Bequer sostuvo que más de cuatro mil mineros artesanales apoyan la medida, junto a comerciantes y transportistas. Indicó que los bloqueos en la región continuarán sin dar treguas, lo que impedirá el libre tránsito en tramos claves como Ocoña (Camaná) y Chala (Caravelí). A sus pedidos suma que se restituya los 50 mil Reinfo que fueron anulados por no seguir con los trámites.

PIDE DIÁLOGO

Por su parte, el prefecto de Arequipa, Francis Alarcón, indicó que el Ejecutivo mantiene su disposición al diálogo con los mineros informales, y recordó que la norma fue consensuada. Sin embargo, lamentó que los dirigentes no muestren voluntad para continuar con las conversaciones iniciadas.

“Espero que tengan una buena predisposición para seguir conversando y encontrar un buen término en este tema que está lastimando lamentablemente la región”, declaró. Mientras tanto, la Panamericana Sur, lleva más de nueve días bloqueada con tregua de entre dos y tres horas, lo que ha generado perjuicio para transportistas y ciudadanos.

El prefecto señaló que la situación es monitoreada a diario, y que el tránsito se restablece por momentos, pero los cortes vuelven a repetirse en sectores como Chala y Ocoña. Advirtió además que la radicalización de algunos manifestantes está complicando las coordinaciones con la Policía y afectando aún más la tranquilidad en la zona.

A pesar de los esfuerzos para evitar enfrentamientos, Alarcón recordó que bloquear vías es un delito, y que corresponde a la Fiscalía y a la Policía determinar las acciones legales que deban tomarse. Señaló que se vienen coordinando medidas con el jefe policial de la región para manejar el conflicto.

AGRESIONES A EXTRANJEROS

En redes sociales circulan videos que muestran a extranjeros arrojando piedras a buses interprovinciales, camiones y vehículos particulares que intentan pasar por zonas bloqueadas. El dirigente aseguró que el gremio no ha contratado a foráneos y que no avalan actos de violencia contra quienes no participan del paro.