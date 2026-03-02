El gobernador regional de Arequipa advirtió que se iniciarán acciones administrativas y legales por presunto abandono de funciones contra los médicos del Hospital Honorio Delgado Espinoza, quienes acatan una huelga indefinida desde hace dos semanas en la ciudad.

La advertencia fue difundida a través de un video publicado en la cuenta oficial del Gobierno Regional de Arequipa, donde la autoridad regional señaló que solicitó reportes diarios de asistencia del personal de salud.

En el pronunciamiento, el gobernador alegó que toda huelga debe cumplir con el trámite correspondiente ante la Autoridad Administrativa de Trabajo para ser considerada legal.

Advierten sanción contra los médicos en huelga indefinida en el hospital Honorio Delgado Espinoza (Foto: Pedro Torres)

“Quiero tener los reportes de la asistencia de todos los profesionales de salud en forma diaria, por una sencilla razón: para hacer una huelga se necesita también realizar el trámite correspondiente ante la autoridad administrativa de trabajo. Si tienen autorización, procede la huelga; si no, no. Pero no vamos a permitir que la vida y la salud de nuestros pacientes esté en riesgo”, manifestó.

Asimismo, indicó que, de comprobarse abandono de trabajo, se aplicarán los procedimientos administrativos, es decir, sanciones, descuentos y denuncias legales correspondientes.

Según el gobernador, en Salud existe un desorden, el cual debe terminar, por lo que aplicarán el principio de autoridad. Sin embargo, los médicos del Honorio Delgado, aseguran que en esta gestión no hubo mejoras en infraestructura y a la fecha carecen de mediamentos, insumos y equipos.

MÉDICOS EXIGEN SALIDA DEL GERENTE REGIONAL DE SALUD

La huelga indefinida de los médicos del hospital Honorio Delgado Espinoza inició el pasado 16 de febrero, quienes exigen la salida del gerente regional de Salud, Walther Oporto.

Entre sus principales reclamos figuran la falta de medicamentos, la carencia de equipos médicos y la escasez de insumos en el principal nosocomio de la región. Sin embargo, esta medida afectó más a los aproximadamente 10 mil pacientes que no recibieron atención médica por consulta externa.

Sin embargo, en un video publicado en la cuenta personal de Rohel Sánchez (5 horas antes del video en la cuenta del GRA), el gobernador asegura que Walther Oporto cuenta con toda su confianza, motivo por el que no habrá cambios. “El retiro del gerente regional de Salud no está en discusión”, dijo.

Respecto a otros pedidos, dijo que podría atenderse, en medida de que esté al alcance del Gobierno Regional de Arequipa.

VIDEO