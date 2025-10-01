El gobernador regional Rohel Sánchez destacó en la Audiencia de Rendición de Cuentas que se ejecutan obras de gran impacto, como la Represa de Iruro en Caravelí, con una inversión de S/ 195 millones y la vía Arequipa–La Joya (tercer componente), financiada por el MTC bajo la modalidad OxI, con S/ 371 millones, así como la planta desalinizadora de Chala, impulsada por el Ministerio de Vivienda, con S/ 199 millones, además de seis obras de irrigación a cargo del Midagri, incluyendo la ejecución de Majes Siguas I Etapa y Majes Siguas II Etapa, cuyo contrato se suscribirá en octubre bajo la modalidad Estado a Estado con Japón.

En la lista incluyó el Hospital Goyeneche, mediante cooperación de Gobierno a Gobierno con Francia, con un presupuesto de S/ 597 millones, el programa AQP Turismo del MINCETUR, con S/ 331 millones y el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur (IREN Sur), a través de la ANIN, con S/ 1,188 millones de inversión, la mayoría con aporte del Ejecutivo nacional.

Igualmente, reiteró que se ha asegurado el financiamiento de S/ 280 millones para culminar los hospitales de Camaná y Maritza Campos, por endeudamiento externo, y destacó la inversión de S/ 1,000 millones para 35 colegios en la región. Esta fue la segunda audiencia pública y se llevó a cabo en el Centro de Convenciones de Cerro Juli, ahora bajo administración del GRA.