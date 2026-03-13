El gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez Sánchez, solicitó al Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) un informe técnico sobre la situación actual del abastecimiento de combustibles en la región y al Ministerio Público la intervención ante la presunta especulación de precios del combustible, ante un aparente desabastecimiento y el incremento de precios en los grifos.

A través del Oficio N.° 0228-2026-GRA/GR, dirigido al presidente de Osinergmin, Omar Franco Chambergo Rodríguez, la autoridad regional pidió información detallada sobre el estado del suministro de combustibles, así como los resultados de las acciones de supervisión y control que hizo la entidad. El objetivo es conocer las causas de esta situación y las medidas que se adoptan para garantizar el abastecimiento en Arequipa.

Según Mango Salas, presidente de la Asociación de Grifos de Arequipa, hasta ayer cerca del 40% de las 300 estaciones de servicio registradas en la ciudad de Arequipa no contaban con stock de gasolina ni de Gas Licuado de Petróleo (GLP).

INTERVENCIÓN DE LA FISCALÍA

Asimismo, a través del oficio N°0227-2026-GRA/GR se solicitó a la Fiscalía de Prevención del Delito informar la evaluación y las diligencias preventivas que sean necesarias a fin de verificar la veracidad del supuesto desabastecimiento, con el objeto de adoptar las acciones que correspondan.

Sin embargo, la fiscal Cecilia Ampuero, señaló días atrás que durante las fiscalizaciones junto a Osinergmin e Indecopi no había un desabastecimiento de combustible, porque los grifos expendían con regularidad y en algunos casos restringiendo en cantidad con el fin de atender a un mayor número de conductores.

Respecto a la especulación de precios, según Ampuero, le correspondía intervenir a la Fiscalía Penal de turno, debido a que se trata de un delito ejecutado.

Sin embargo, desde el Ministerio Público confirmaron a Correo que no se abrió ninguna investigación contra grifos porque la Fiscalia de Prevención del Delito no derivó ningún caso, pero se sugirió a Osinergmin realizar una investigación más rigurosa en las plantas para determinar las causas del desabastecimiento

DESABASTECIMIENTO DESDE MATARANI

Según el personal que atienden en los grifos, el problema se originaría por restricciones en la venta de combustible en el terminal de Matarani. Esta situación obliga a las cisternas a trasladarse hasta Pisco para abastecerse de gasolina y petróleo, lo que demanda más tiempo y retrasa la distribución hacia las estaciones de servicio de la Arequipa.

El aparente desabastecimiento desde las plantas hacia los grifos habría provocado el incremento de los precios, afectando a la población y a diversos sectores económicos como el transporte, el comercio, el turismo y otras actividades productivas que dependen básicamente del combustible.

En ese contexto, el alcalde provincial de Arequipa, Víctor Hugo Rivera Chávez, exhortó días atrás a Osinergmin y al Ministerio Público a intensificar las labores de fiscalización para determinar si existe especulación en el alza de los combustibles, debido a que los transportistas del Sistema Integrado de Transportes (SIT) empezaron a cobrar el pasaje a 1.50 soles.

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