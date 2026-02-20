Mientras Arequipa se encuentra en emergencia por la muerte de dos personas y los pobladores de Cayma, Yanahuara, Hunter, Cerro Colorado, Yura, entre otros distritos solicitan el apoyo de para retirar el lodo y las piedras que inundaron sus viviendas, así como las calles, con escombros de un metro de altura, el gobernador regional, Rohel Sánchez, optó por trasladarse a la provincia de Camaná, para ser protagonista de una ceremonia de anuncio de reinicio de obra del hospital de Camaná.

Los trabajos en físico para terminar la el hospital aún no empezaron, según el cronograma acelerado, las intervenciones empezarán a la siguiente semana, pero el aparato logístico del Gobierno Regional, el gobernador; el gerente general, Berly Gónzales; el gerente de Salud Walther Oporto y de Infraestructura Fabian Enríquez, priorizaron asistir a la ceremonia, en lugar de atender las demandas de las autoridades de Arequipa y otras provincias como, Castilla La Unión, que requieren maquinaria y combustible para limpiar las calles y carreteras.

El presidente de la república José María Balcázar señaló esta mañana que las autoridades de Arequipa no le informaron sobre la gravedad y la emergencia en la ciudad.

Al inicio e la ceremonia, el responsable del área de Imagen Institucional, resaltó que el gobernador acudió ayer a las zonas de emergencia en Arequipa hasta la 1:00 de la madrugada de hoy, viernes 20 de febrero y dispuso la atención de las áreas de Gestión de Riesgos.

Durante su discurso, el gobernador manifestó que Arequipa y Caravelí fueron las más afectadas. Precisó la disposición a los gerentes como Agricultura, Salud, Educación y Transportes a levantar la información.

CRONOGRAMA ACELERADO PARA OBRA

Respecto a la obra, el gerente de Infraestructura informó que ayer se firmó el contrato con la empresa a cargo de la construcción JDCONOSER SRL, sin embargo, este documento no figura en el Seace. Según el funcionario el plazo de ejecución en el documento es de 10 meses, no obstante, con el fin de terminar la obra en esta gestión se acelerará el cronograma para concluir en 9 meses.

La obra a cargo de la empresa JDCONOSER SRL costará 110 millones de soles y la supervisión a cargo de Consorcio Supervisor de Camaná con 4 millones de soles. La entrega del terreno a la constructora será el lunes.

