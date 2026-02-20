El presidente interino del Perú, José María Balcázar, afirmó que desconocía la magnitud de los daños ocasionados por las intensas lluvias en Arequipa y aseguró que ninguna autoridad local se comunicó con su despacho para solicitar la declaratoria de estado de emergencia.

“Recién me entero por ustedes”, declaró el mandatario en entrevista con Radio Yaraví. Esta comunicación ocurrió a las 7:11 horas de este viernes, cuando la emergencia ya había golpeado el día anterior (jueves) en varios distritos y dejando como saldo dos fallecidos.

Esta situación revelaría que no hubo la oportuna información de parte de las autoridades hacia el gobierno central. Asimismo, indicó que se dirigía al Palacio de Gobierno para sostener reuniones urgentes con INDECI y ministerios, a fin de coordinar acciones inmediatas.

Por su parte, el jefe de Estado no descartó la posibilidad de visitar la provincia de Arequipa para evaluar los daños. “Voy a hablar con la parte administrativa del palacio para ver (si viaja a Arequipa)”, dijo.

Cabe mencionar que desde Presidencia se informó que la situación es “grave” y se evalúan medidas para brindar apoyo a la población afectada.

Ante los daños ocasionados por las precipitaciones, el jefe del Estado manifestó que el Ejecutivo verá “cómo socorrer a los hermanos de Arequipa, ya que es grave la cosa”.