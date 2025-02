En la última semana, el distrito de Cerro Colorado ha sido protagonista por el incremento de hechos delictivos que generan la indignación en la población; balaceras, robos a mano armada, casos de extorsión y un asesinato que conmocionó a la región fueron calificados como “hechos aislados” por el gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, quien además tiene su domicilio en esta jurisdicción.

“Estos son temas aislados que siempre se dan en cualquier eventualidad y nosotros, si más bien, desde acá condenamos y estas personas que les caiga todo el peso de la ley”, indicó Sánchez.

La autoridad regional refirió que estos hechos delictivos están vinculados a la delincuencia común y no al crimen organizado, pese a que en esta última semana se registraron casos de extorsión, uno a un empresario en José Luis Bustamante y Rivero y el otro a un negocio maderero en la avenida Jesús.

“Arequipa tiene poco más un millón seiscientos mil habitantes, de los cuales un millón trescientos mil viven en Arequipa registrada, si a eso se le suma las personas que vienen a laborar y no tienen su DNI, estamos hablando del millón y medio, entonces eso corresponde no a crimen organizado, sino a delincuencia común”, sostuvo Sánchez.

Cabe mencionar que hace solo una semana el gobernador regional de Arequipa aseguró que Arequipa es una ciudad segura, y ante el cuestionamiento sobre lo que son hechos aislados, indicó que “es delincuencia común, es algo que se da, no podemos controlar la conducta de un millón y medio de personas”.

A estas declaraciones se le suma el traslado de la responsabilidad a los gobiernos locales que hizo Sánchez, “nuestras municipalidades deben reforzar su sistema de instalación de cámaras, de serenazgo y de reportar todas estas situaciones”, acotó.

No obstante, desde el 2023 el Gobierno Regional de Arequipa, a través del Comité Regional de Seguridad Ciudadana, anunció la construcción de una central de inteligencia y de monitoreo, denominada C5, la misma que a la fecha no se consolida, “ese es un proyecto de mediano a largo plazo, eso no es un proyecto inmediato”, subrayó.