La gobernadora de Arequipa, Kimmerlee Gutiérrez Canahuire, dijo que le parece extraño el informe de la Contraloría, que la responsabiliza civilmente por la presunta contratación irregular de 7 trabajadores y una asesora para la vicegobernación.

“Voy a revisar el informe, no lo he leído. Las contrataciones en el periodo que estoy, se ha tratado de hacerlo de modo transparente, respetando las normas, si hay algo que hacer, se corregirá. Me parece extraño, porque la mayor parte de las personas que trabajan conmigo, serán jóvenes, pero todos tienen su título”, indicó.

INFORME DE LA CONTRALORIA REVELA EL PROCESO DE LA CONTRATACIÓN IRREGULAR

Sin embargo, según el informe de control específico N° 013-2022.2.5334-SCE, las contrataciones fueron innecesarias, porque no había plaza, no hubo concurso, no cumplían los requisitos mínimos y no laboraron en las áreas para las que fueron seleccionadas.

Un claro ejemplo es la trabajadora Dalia Ancalle, quien se consideraría una hermana política de la gobernadora, porque su padre Walter Gutiérrez la apoyó como a una hija.

“Mi padre sí lo apoyo en sus estudios, pero yo viví fuera de la casa (Italia), sí compartimos muchas cosas con ella, pero no empezó a trabajar ahora, yo la encontré trabajando, ella tiene la experiencia adecuada”, dijo.

Pero, del informe se desprende que la joven solicitó oportunidad laboral adjuntando su CV y la contrataron del 17 al 31 de diciembre de 2021 como oficinista II del área de Asesoría Jurídica.

A través del memorándum N° 1390-2021-GRA/ORH, el 28 de diciembre de 2021 se comunicó a Dalia Ancalle, que a partir de la fecha será asistente administrativo en el área de Logística.

Pese al cambio del área laboral, en enero y febrero de 2022 la volvieron a contratar en la misma plaza de oficinista II de Asesoría Jurídica.

Además, Asesoría Jurídica, en junio de este año respondió a la Contraloría que el área no requirió la contratación de personal en esta plaza.