El Poder Ejecutivo declaró el Estado de Emergencia en 55 distritos de la región Arequipa ante el peligro inminente generado por intensas precipitaciones pluviales asociadas al Fenómeno El Niño 2026-2027, publicado este 2 de julio en el diario El Peruano.

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La medida se establece en 55 distritos de las ocho provincias de la región por un plazo de 60 días calendario, para la ejecución de medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias de reducción del Muy Alto Riesgo existente, así como de respuesta y rehabilitación que correspondan. Además, fue firmada por el presidente José María Balcázar y el jefe del Gabinete Ministerial, Luis Enrique Arroyo.

El documento advierte que la continuidad de El Niño Costero y el desarrollo de El Niño en el Pacífico ecuatorial central configuran una emergencia de nivel 4, la escala más alta dentro del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD).

DISTRITOS EN EMERGENCIA

Arequipa: Alto Selva Alegre, Arequipa, Cayma, Characato, Chiguata, Jacobo Hunter, José Luis Bustamante y Rivero, La Joya, Polobaya, Sabandía, Sachaca, San Juan de Siguas, Santa Isabel de Siguas, Socabaya, Tiabaya, Uchumayo, Vitor, Yanahuara.

Camaná: José María Quimper, Mariano Nicolás Valcárcel, Mariscal Cáceres, Nicolás de Piérola, Ocoña, Samuel Pastor.

Caravelí: Acarí, Cahuacho, Caravelí, Chaparra, Jaqui, Quicacha.

Castilla: Andagua, Aplao, Huancarqui, Machaguay, Pampacolca, Tipan, Uñon, Uraca, Viraco.

Caylloma: Huanca, Lluta, Majes.

Condesuyos: Andaray, Chichas, Chuquibamba, Iray, Río Grande, Salamanca, Yanaquihua.

Islay: Cocachacra.

La Unión: Charcana, Puyca, Sayla, Tauria, Toro.