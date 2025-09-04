Desde este 5 de setiembre, Bradley Fitzerald Alarcón Manrique asumirá la jefatura de la Oficina de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional de Arequipa (GRA), en reemplazo de Valeria Chipana, quien presentó su renuncia en medio de cuestionamientos por su presunta vinculación a la red de corrupción, junto al gerente general Johan Cano.

Según las conversaciones difundidas en los últimos días, Chipana habría recomendado la salida del exgerente de Infraestructura, Fabián Enríquez, al gobernador Rohel Sánchez para facilitar que Johan Cano tenga mayor control sobre el área y así se asegure de millonarios proyectos viales como el de Cabrerías.

En entrevista con Correo, Bradley Alarcón, confirmó su designación y aseguró que su labor estará enfocada en reforzar la transparencia. “Yo no trabajo por personas, sino dentro del marco legal y verificando que exista legalidad, transparencia y celeridad en las actividades de la institución”, señaló.

Es menester precisar, que Bradley Alarcón estaba hasta ayer en el cargo de confianza de asesor de gobernación III del GRA desde enero del 2023. Según indicó ya no estará en el puesto y asumirá solo la jefatura.