El Gobierno Regional de Arequipa (GRA) tenía la intención de continuar con la contratación de influencers para edición de videos y tener un mayor alcance en redes sociales; sin embargo, tras revelarse el pago a dos de ellos en plena época de austeridad, la Región cortó todo vínculo contractual.

“Dada la política de austeridad y asumiendo también que es el pedido de la opinión pública y la población, es que se suspenden los contratos con estas personas. Ellos no van a laborar más con nosotros”, informó Roberto Cuellar, jefe de la Oficina de Imagen Institucional, en una conferencia de prensa que no fue anunciada a través de los medios oficiales que maneja la Región.

JUSTIFICACIÓN

El funcionario argumentó que la contratación de este personal obedece a diversos factores, uno de ellos al bajo alcance que tienen en la prensa. “Cuando nosotros recurrimos a veces a este tipo de personas, influencers, que hacen un trabajo bueno, hay que mencionarlo, es justamente porque en la prensa no encontramos ese eco”, mencionó.

Cuéllar añadió que se ven obligados a buscar otros mecanismos de comunicación para llegar a otros sectores. El funcionario añadió que los Términos de Referencia de ambas órdenes de servicio implicaban la publicación de videos: “Tienen que hacer 4 videos, esos videos tienen que tener un nivel de alcance; ellos lo promocionaban, ellos hacían que llegue al alcance, nosotros lo vamos a distribuir, lo publicamos y eso nos permitía que la gente viera nuestro trabajo”, añadió.

Agregó que ambos cumplieron con el plazo de ejecución de la orden de servicio emitida en febrero de este año; al ser consultado sobre el tiempo por el cual fueron contratados, no supo dar el detalle, pese a que dio la conformidad de los servicios.

Respecto al caso de Marcelo Castro Moran, quien contrató con la Región por 2 mil 640 soles por el servicio de edición y postproducción de video sin estar en el Registro Nacional de Proveedores (RNP), el funcionario justificó que, al ser su primera contratación y menor a una UIT, no requiere estar en este registro.

GASTOS EN IMAGEN INSTITUCIONAL

En una declaración inconsistente, Roberto Cuéllar indicó que dentro de la política de austeridad del GRA, la Oficina de Imagen Institucional en más de un año de gestión ha optimizado los recursos con la disminución de personal, contando con 3 personas menos en esta área; sin embargo, no supo precisar cuántas personas más trabajan en toda la Sede Central como personal de Imagen de las diferentes oficinas o gerencias regionales que la conforman, recordando que las unidades ejecutoras y áreas externas cuentan con su propia Oficina de “Prensa”, por decirlo así. Precisamente, en la contratación de personal para este tipo de trabajo, solo en enero de este año, la Región entregó dos órdenes por 15 mil soles en servicios de comunicación e imagen institucional, según los registros del propio portal de Transparencia de esta entidad.

En febrero, estos servicios por la contratación de 4 personas en servicios de asistencia para prensa ascendieron a 19 mil 500 soles.

En marzo, se otorgó una orden por el servicio de monitoreo de medios de comunicación y redes sociales – Gestión del Riesgo de Desastres por 9 mil soles, además de otra orden por 9 mil soles por el servicio de asistencia de prensa.

Según precisó el funcionario, la persona que trabajaba en trámite documentario, así como una redactora y una persona que hacía producción de video, dejaron de trabajar en el GRA.