El gobernador Rohel Sánchez se mantiene en su decisión de que el nuevo hospital del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas (Iren) Sur no se construya en el terreno con el que se logró acreditar su viabilidad y para justificar su traslado a un lugar distinto, planteo ejecutar dos obras de apoyo que no estaban contempladas en el proyecto inicial.

Ayer, el gobernador sostuvo una reunión junto con el gerente regional de Salud, Walther Oporto Pérez, y representantes de los trabajadores del hospital a quienes dijo que ya no era las supuestas observaciones de la Anin a la extensión del terreno inicial, cosa que nunca fue real, sino que el predio que actualmente ocupan no permitirá construir un colegio y un albergue como espacios complementarios para que los menores internados no pierdan sus estudios y dar alojamiento a las familias de otras regiones.

Ninguna de las propuestas estuvieron contempladas en el proyecto inicial del Iren.

ARGUMENTO

Trascendió que el gobernador empleó estas propuestas aduciendo que permitirá “desarrollar y ampliar los servicios” y detalló que no hay cálculo político. Ambos proyectos se financiarían con fondos de obras por impuestos u otros recursos.

Otro aspecto que no permitiría construir en el terreno inicial es que los trabajos podrían perjudicar el funcionamiento del acelerador lineal, resonador magnético y otros equipos de radioterapia.

Los médicos sostienen que este tema ya se había previsto con la Anin y la obligación de la constructora es mitigar el impacto como ha ocurrido, dijeron, en el INEN de Lima donde se construyó la torre “Esperanza” sin afectar la atención de pacientes ni interrumpir los servicios de imagenología y radioterapia. Como anunció Correo, se ha descartado el terreno de la Escalerilla como zona de construcción y ante ello han propuesto la opción de Umapalca, Socabaya, pero por las exigencias de la norma técnica 119 para la construcción de centros especializados de atención, la ubicación del predio y lo existente en el lugar, como una subestación eléctrica, torres de alta tensión, plaza de toros, entre otros aspectos, no lo permitiría. Según trascendió ayer se manejaría una nueva opción en coordinación con la comuna provincial, pero este dato hasta ayer no fue confirmado por el GRA.

SUSTENTO

El gobernador se comprometió que en el corto plazo dará la justificación técnica del cambio de terreno que hasta ahora sostiene con ideas.