La Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) perdió el expediente que creó la Instancia de Articulación para el Desarrollo e Inclusión Social (IAR-DIS), la cual permite coordinar y articular esfuerzos entre las los municipios, gobierno nacional, sector privado, la academia, la sociedad civil para implementar políticas de desarrollo social y mejorar la calidad de vida de las personas.

A través del oficio N°700-2025-GRA/GRDIS, el gerente de Desarrollo Social, Fernando Isuiza Prado, comunicó al consejero César Huamantuma, presidente de la comisión de Desarrollo Social, la pérdida del expediente, por lo que se “encontraban en proceso de reconstrucción, debido a que no fue posible su ubicación física”.

VERSIÓN

Huamantuma explicó que la creación de la IAR-DIS fue por disposición de del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), con el fin de articular esfuerzos con las diferentes mesas que existen como la Mesa de la Lucha contra la Violencia, Mesa de la lucha Contra la Pobreza, entre otros.

El gerente Isuiza confirmó a Correo la pérdida y alegó que fue por la cantidad de documentos que administran, pero señaló que ya cuentan con la reconstrucción para su aprobación en el Consejo.

Sucede que, la creación de esta instancia ya fue aprobada en la sesión del 10 de junio 2025, pero tras la observación del GRA, se devolvió el documento y se extravió en agosto.