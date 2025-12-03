El paro indefinido que acatan miles de mineros artesanales, desde el 17 de noviembre, y que se intensificó a nivel nacional desde el 1 de diciembre, ha dejado a cientos de vehículos varados por hasta 12 horas, tanto en el puente del distrito de Ocoña (Camaná) como en Chala (Caravelí).

Los manifestantes piden al Congreso la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) - MINEM hasta diciembre de 2027 y la Ley Mape, por lo que esperan la aprobación del dictamen que elaboró la Comisión de Energía y Minas del Congreso. No obstante, el presidente José Jerí afirmó que la ampliación no superará los dos años.

BLOQUEO

El bloqueo en el puente Ocoña se intensificó ayer, pues buses y camiones de carga pesada esperaron por más de 10 horas para cruzar. La tregua se habilitó a las 12:00 del mediodía por una hora y media, luego los mineros volvieron a cerrar la vía a la 1:30 p.m.

Con la presencia del subprefecto provincial, Defensoría del Pueblo y la Policía, se acordó la nueva tregua a las 2:00 de la madrugada de hoy, por lo que los conductores y pasajeros pasaron hasta más de 12 horas retenidos. Sumado a ello, muchos viajeros se ven obligados a caminar varios kilómetros para buscar transbordos y continuar con su ruta. “Hay personas adultas, niños. Algunos viajeros están con el dinero ajustado, no han tomado desayuno. Unos viajan hasta Tacna, Juliaca, Desaguadero, Arequipa y por eso se pide que den más tiempo de tregua”, dijo un conductor de bus a Camana GO.

En Chala, la situación es similar, ya que la tregua se concedió desde el medio día de ayer por dos horas. Luego, acordaron abrir la vía a las 6:00 p.m. En esta jurisdicción, más de 5 mil mineros se asentaron en la vía tanto de Relave de Ayacucho como Mollehuaca de la zona.

PASAJE

Esta situación afecta directamente la venta de pasajes interprovinciales que cayó en un 50%. Según informó Mario Lovón, secretario regional del Consejo de Transporte de Arequipa, los usuarios temen viajar porque las treguas otorgadas duran poco, generando grandes retrasos.

El impacto se siente principalmente en las rutas hacia Lima y el norte del país, donde solo algunas empresas continúan vendiendo pasajes “a condición”, es decir, advirtiendo a los pasajeros que el viaje podría interrumpirse si se reactivan los bloqueos. Los precios a Lima empiezan desde los S/150.

La disminución de pasajeros ha provocado fuertes pérdidas económicas. Lovón indicó que, considerando las 30 empresas que operan entre el terminal terrestre (17) y el terrapuerto (13), el sector pierde S/350 mil diariamente, pues cada compañía registra un aproximado de S/12 mil en pérdidas por día.