Más de 500 mineros mineros artesanales del centro poblado Secocha bloquearon esta mañana ambos carriles de la Panamericana Sur, a la altura del kilómetro 782, en el puente de Ocoña, provincia de Camaná.

De acuerdo al reporte policial, el bloqueo empezó a las 11 de la mañana y según lo acordado por los mineros, será hasta las 3 de la tarde. Luego, habrá pase vehicular por una hora, hasta que volverán a restringir la vía por más de cuatro horas.

Advierten que el bloqueo de ambos carriles se prolongará aún más y no habrá tregua hasta que den solución al pedido.

Entre los pedidos están; ser atendidos como mineros artesanales, con igualdad de derechos y oportunidades; ampliación del Reinfo; y acabar con la “persecución a los compañeros mineros”.