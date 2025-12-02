Más de 600 mineros artesanales del centro poblado de Secocha iniciaron ayer una jornada de protesta para exigir no solo la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), sino otros beneficios. Desde tempranas horas de ayer, los manifestantes bloquearon ambos carriles de la Panamericana Sur, a la altura del kilómetro 782, en el puente de Ocoña, provincia de Camaná.

El bloqueo se mantuvo desde las 11:00 a.m. hasta las 3:00 p.m., luego los manifestantes otorgaron una tregua por más de una hora para permitir el pase de camiones y buses interprovinciales que se encontraban varados por horas.

Tras ello, volvieron a cerrar la vía y según acordaron sería por más de cuatro horas. Según medios locales, no descartan que el cierre de la carretera sea más prolongado para hoy martes, dependiendo de la respuesta del Congreso y de Presidencia.

A la protesta se siguen sumando mineros de distintas bases del valle de Ocoña como Miski, Venado, San Martín, Eugenia, entre otros. Los más afectados son los transportistas y pasajeros que se desplazan desde el norte del país. A esto se suma el pase restringido en Atico por limpieza de derrumbe.

Como se recuerda, en julio de este año se tomó la misma medida de bloquear la carretera en el puente Ocoña y Chala, dejando a miles de viajeros varados por días y un perjuicio a los pobladores de la zona. Estas acciones dejaron como saldo una persona fallecida en Chala.

SE SUMAN

Por la tarde, mineros de las bases de Chala en Caravelí empezaron su protesta. Participaron al menos 500 integrantes del anexo de Mollehuaca y luego de recorrer las principales arterias del distrito se organizaron para cerrar la vía por el espacio de cuatro horas. Hoy se unirán más integrantes de su base, Relave y algunas zonas de Caraveli y Ayacucho.

Mineros artesanales de Chala protestan por ampliación de REINFO. Foto: Darío Román Casanova.

PRESIDENCIA

Desde hace tres días, mineros de distintas provincias reclaman mayor plazo para el proceso de formalización y esperan la aprobación del dictamen que elaboró la Comisión de Energía y Minas del Congreso. Sin embargo, el presidente José Jerí reafirmó que la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) no superará los dos años, aunque aceptó que el trámite requiere continuidad. Aun así, no aceptó que sea necesario el retorno masivo de los excluidos en etapas previas.

Este es precisamente el punto de debate y uno de los reclamos de los protestantes. Está además la propuesta del Congreso para extender el Reinfo hasta el 31 de diciembre de 2027 o hasta la entrada en vigencia de la nueva Ley MAPE y su reglamento, así como la suspensión de los procedimientos de exclusión en curso y prohibir nuevas exclusiones hasta que culmine el proceso de formalización.

A lo señalado por el presidente Jerí, se suman las declaraciones del presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, quien dijo que el Congreso deberá modificar la propuesta para evitar las modificaciones en el Ejecutivo, ya que la extensión hasta 2027 resultaría excesiva y contraria al enfoque técnico con el que buscan fortalecer la formalización minera.

A la par, voces como la Sociedad de Minería y Petróleo, así como Comex y otros, han rechazado las reiteradas ampliaciones del Reinfo, al considerar a este recurso como un paso para permitir la ilegalidad de una actividad que hace factible la comisión de delitos alternos, como la trata de personas, la prostitución, y demás formas de descontrol.