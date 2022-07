Nuevo problema para la gobernadora regional, Kimmerlee Gutiérrez Canahuire. Sucede que en la Sede Central del Gobierno Regional de Arequipa (GRA), los trabajadores reportaron la falta de combustible para movilizarse en los vehículos oficiales del GRA y así efectuar su trabajo de campo.

Por ejemplo, funcionarios de la Gerencia Regional de Infraestructura (GRI), Supervisión y Liquidación de Proyectos, Logística, Mantenimiento, entre otras áreas, reportan el mismo problema desde hace un mes.

CONSEJEROS MOLESTOS POR FALTA DE COMBUSTIBLE

El consejero regional, Harberth Zúñiga Herrera, indicó que el recorte del combustible afectó a los legisladores regionales, puesto que no pueden fiscalizar presencialmente las obras que ejecuta el Gobierno regional. Este problema se reporta desde junio.

Cuestionó que para ellos haya recorte del combustible, mientras que el área de servicios del Ejecutivo Regional continúa viajando a otras provincias sin restricción alguna.

“El uso de camionetas es para proceder trabajos de la comisión y de fiscalización, incluso la subprefectura de Chuquibamba nos invitó para inspeccionar el centro de salud de Chuquibamba, pero no pudimos asistir”, apuntó.

El gerente general del GRA, Yony Apaza Yucra, aseguró que no hay desabastecimiento, pero afirmó que existe recorte en los requerimientos. Detalló que el constante cambio de precios en los combustibles provocó que los grifos no presenten su propuesta de venta, incluso con quienes se tiene contrato, los grifos decidieron vender al contado. “En el contrato hay una cláusula de actualización de precio, pero como sube y baja el combustible, entonces no saben a qué precio vender”, dijo.

Aclaró que ello no es un problema exclusivo del GRA, sino también de otras gobernaciones a nivel nacional. Negó que el GRA tenga deudas con los proveedores.

El gerente general del GRA Yony Apaza dijo que consultaran al MEF si es viable o no comprar al contado.