La violencia volvió a asomar en el distrito de Atico, provincia de Caravelí donde en el 2022, 14 mineros fueron asesinados por la fiebre del oro. Esta vez, nueve personas terminaron con heridas en el cuerpo tras un brutal enfrentamiento. El conflicto ocurrió porque pobladores del centro poblado de Atico-Calpa están reclamando que obreros de la concesión minera Calpa Renace se apropiaron de la única vía de ingreso a su centro poblado, lo que generó el enfrentamiento entre ambos bandos, pese a que se advirtió este problema con anterioridad, las autoridades no hicieron caso. Ante el bloqueo de la carretera, el miércoles los lugareños acudieron a la vía con picos y lampas para rehabilitarla y deshacer la tranquera colocada por los obreros. Los pobladores manifestaron que estaban cansados de que Calpa Renace no les dejen pasar ni salir del centro poblado de Atico-Calpa.“Han trancado esta vía, no solo una sino cinco veces. Creen que por hacerlo hasta diez veces nos van a parar, pero eso no va a suceder. No tenemos nada en contra de Calpa Renace, pero no pueden actuar así como delincuentes”, eran los reclamos.

Los vecinos en conjunto pedían declarar en estado de emergencia el distrito de Atico asegurando que se sienten abandonados y que en cualquier momento podría ocurrir otra tragedia, como en el 2022. Un grupo de personas, que serían de Calpa-Renace, atacó a los ciudadanos que limpiaban la vía, generando la reacción de estos y producto de las agresiones nueve personas quedaron heridas. Además, por unas horas bloquearon la carretera Panamericana Sur, que horas después fue liberada por la Policía.

RESPONDEN

Los representantes de las bases mineras Calpa Renace y Atico Calpa llegaron a la ciudad de Arequipa negando que ellos estén en conflicto. Para Diario Correo, uno de los portavoces de Calpa Renace, Johnny Taboada, señaló que no existe disputa entre su base minera y Atico Calpa, que trabajan desde años juntos para poder formalizarse.

“La vía que los pobladores estaban dando mantenimiento está a kilómetros de donde nosotros pusimos la tranquera, que ellos manifiestan que es una vía regional, nacional y eso es falso. Los pobladores invadieron otra vía y entraron a una concesión ajena, que es la de 2 de Diciembre, eso demuestra que ni conocen la vía”, sostuvo.

Para Taboada todo fue planificado para generar el caos y se declare en estado de emergencia. Relató que ellos miraron desde su base el enfrentamiento y nadie de sus obreros estuvo involucrado.

DESMIENTEN

En plena conferencia de prensa, la hija de uno de los heridos acudió al lugar a desmentirlos y asegurar que ellos sí están en conflicto.

“Las personas que acudieron en representación de Atico Calpa, no son de Atico, solo son de Calpa Renace que se comportan como unos delincuentes, agredieron y dejaron grave a mi padre, no nos dejan pasar por la carretera. Ellos niegan, pero hay videos”, gritó.

La mujer manifestó -en entrevista- que durante la disputa del miércoles (28 de mayo), los mineros de Calpa Renace señalaron a los que eran de Atico Calpa para que sean agredidos, siendo uno de ellos el progenitor de la joven, quien resultó golpeado con una piedra y fue trasladado a un hospital de Arequipa por la gravedad de las heridas. “Si fueran de Atico no estarían en contra de la población. Pedimos estado de emergencia a las autoridades, tememos por nuestras vidas y el Reinfo no puede ser para los que se comportan salvajemente como lo hacen ellos. Nos cierran vías y nos golpean, eso no es justo”, relató.

EMERGENCIA

Las autoridades están divididas en declarar estado de emergencia a la jurisdicción. Los que se oponen son el alcalde de la provincia de Caravelí, Roberto Soto y el congresista de la República, Jaime Quito.

Soto aseguró que en la última reunión que no sucedería ningún acto de violencia más y que ya estaban en paz, por ello desertaron en la medida de emergencia.

“Me ratifico en el no pedido del estado de emergencia porque es echar más gasolina al ya incendio. Es una medida contraproducente. Lo que sí estoy pidiendo es que deje las palabras el gobernador regional de Arequipa y pase a la acción, a la acción de venir aquí, como lo han invitado los dirigentes de este campamento Calpa”, sostuvo.

Para el parlamentario Quito, la solución tampoco es el estado de emergencia y sostuvo que desde la Comisión de Energía y Minas, se debate una nueva ley MAPE sobre la minería artesanal y la pequeña minería. Esto solucionaría el problema integralmente y no parcialmente.

“En Pataz está en estado de emergencia y siguen sucediendo muertes, no hay un plan de acción. Eso no resuelve el problema. Pido a la comisión acelerar con la nueva ley MAPE”, refirió el legislador.

A FAVOR

Mientras, el alcalde de Atico, Julio Candia, pide con urgencia esta medida, luego de reunirse con representante de salud en la jurisdicción y representantes del pueblo. Aseveró que agotó todas las vías administrativas, acudió ante el gobernador regional Rohel Sánchez, pero aún no obtienen respuesta. Sobre la vía dijo que pertenece al Estado y no a una base minera.

Para el consejero de Caravelí, Aaron Maldonado, sí debe haber un estado de emergencia, pero focalizado porque existe una ola de violencia. El congresista Edwin Martínez también apoya esta medida y declaró que tras la reunión con el gobernador regional, gerente y ministro de Energía y Minas, así como titulares de otros ministerios involucrados, concluyeron que la jurisdicción debe ser declarada en emergencia.

Por su parte desde el Gobierno Regional de Arequipa emitieron un comunicado informando que el 23 de mayo solicitaron al Consejo de Ministros la creación de una Mesa de Trabajo Multisectorial para abordar el conflicto generado por la minería informal e ilegal en el distrito de Atico.