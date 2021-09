Luego de desayunar en una picantería de Cayma, el premier Guido Bellido se acercó al Teatro Municipal de Arequipa para participar con organizaciones sociales de la región, evento en el que también participaron los congresistas por Arequipa Jaime Quito, Alex Paredes y María Agüero.

Ante de empezar con el congreso, Correo abordó al premier para preguntarle sobre los posibles cambios de ministro que anunció Aníbal Torres: “Yo he conversado con el presidente y no habrá ningún cambio”, respondió.

En cuanto a la presunta interferencia del líder del partido Perú Libre, dijo lo siguiente: “No he visto a (Vladimir) Cerrón en ninguna parte. No hemos visto en ninguna parte al señor Cerrón, no hay ninguna interferencia de su parte. No puede haber ningún ministro que diga que hay interferencia de parte de Cerrón”.

Por último, repitió que la salida de ministros no figura en un escenario próximo. “Los cambios los da el presidente de la República, y se coordinan con el presidente del Consejo de Ministros”, dijo.

Por otro lado, ante la reducción de sueldo voceada desde el inicio del nuevo Gobierno, Bellido comentó que es una propuesta que está desarrollado y que la reducción será una decisión del Congreso de la República.