La Municipalidad Provincial de Arequipa habilitó temporalmente en doble sentido el tránsito vehicular en la avenida Juan de la Torre, en el tramo comprendido entre la calle Peral y Puente Grau, con el objetivo de reducir la congestión vehicular que se generó en la calle Ayacucho.

La medida permite a los conductores utilizar en doble sentido la vía de bajada hacia el puente, sin embargo, el sentido de subida continúa cerrado debido a trabajos de asfaltado que aún no han sido concluidos.

Según informó René Ortiz, subgerente de Transportes de la comuna provincial, los trabajos están paralizados y no se retomarán hasta el 2 de marzo. La suspensión responde a la intervención de obreros de Sedapar, quienes revisan los buzones desbordados. La obra estaba contemplada terminar en dos meses, plazo que vence a la siguiente semana. Según el funcionario, los trabajos terminarán en el plazo.

De manera complementaria, también se habilitó el pase vehicular por la avenida Álvarez Thomas desde la altura del Colegio Militar. Con ello, los vehículos particulares y de servicio privado que provienen del distrito de Alto Selva Alegre continuarán su desplazamiento por la avenida Juan de la Torre, facilitando la circulación de vehículos en este sector del Cercado.

