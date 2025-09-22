El Gobierno Regional de Arequipa (GRA) cuenta con un parque automotor que supera las 540 unidades entre maquinaria pesada, agrícola y vehículos. Sin embargo, al menos 19 de estos están en abandono y sin mantenimiento, según verificó la consejera Natividad Taco.

En el distrito de Maca, en Caylloma se halló un tractor agrícola en buenas condiciones estructurales, pero estaba tirado como si fuera chatarra. “Lo hemos visto con telarañas y hasta con excremento de palomas, pese a que podría estar funcionando y sirviendo en otra municipalidad”, señaló la presidenta de la Comisión Especial de Parque Automotor, Natividad Taco.

La misma situación sucede en Castilla, donde dos tractores adquiridos para el proyecto de arroz nunca fueron utilizados porque no se compraron las herramientas necesarias. Según la consejera, son activos de esta gestión, pero no se han puesto en marcha. Además, cuestionó la falta de planificación en la ejecución de proyectos productivos.

OLVIDO

Mientras que en Camaná la situación es distinta, pero también preocupante. Allí la municipalidad pidió al GRA que retire ocho equipos entregados en gestiones pasadas porque no tienen intención de repotenciarlos. Incluso se denunció el robo de piezas de algunos vehículos.

“Ellos no quieren tener estos vehículos que están en perfectas condiciones, no los quieren repotenciar y por ello pidieron al GRA que los entregue a otras municipalidades que sí los usarían. Por el momento están ahí guardados sin usarse, cuando hay otros distritos que sí los necesitan”, refirió.

La consejera también resaltó que todos los convenios de cesión en uso de estas maquinarias están vencidos, muchos desde 2004 y 2008. Estos acuerdos establecen que los municipios se encarguen del mantenimiento, el combustible y la operación de los equipos, pero al expirar, quedaron en el abandono.