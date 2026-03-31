El cuerpo de un bebé fue encontrado esta tarde entre las tumbas, aproximadamente a las 16:00 horas, en el cementerio del distrito de Miraflores, en Arequipa, cuando era devorado por los perros.

El hecho fue advertido por una madre que acudió al camposanto a visitar a su hija y al percibir un olor diferente, además de la presencia de varios perros en actitud inusual, se acercó al lugar y descubrió que los animales devoraban un pequeño cuerpo.

La mujer, inmediatamente avisó a la Policía y a Serenazgo del distrito de Miraflores, quienes llegaron al lugar para resguardar la escena, hasta la llegada de la Fiscalía.

Según las primeras informaciones, el cuerpo se encontraba envuelto en una tela de color amarillo, lo que hace presumir que habría sido abandonado en el lugar. Sin embargo, aún se desconoce la fecha de la muerte del bebé.

Las investigaciones de la Policía y los exámenes en la morgue determinarán las causas de la muerte del menor de edad.

Este es el segundo caso de abandono ocurrido y en situaciones similares en menos de un mes en Arequipa. La semana pasada se encontró un feto abandonado en la zona de La Campiña en el distrito de Socabaya.

VIDEO RECOMENDADO



