Una escena difícil de asimilar alteró la tranquilidad de los vecinos de la zona La Campiña del distrito de Socabaya la mañana de este martes en Arequipa. En un área descampada, un joven encontró los restos de un feto, mientras paseaba con su mascota, desatando preocupación y consternación entre los pobladores.

El hallazgo ocurrió aproximadamente a las 10:00 horas del día. Según relató el testigo, en un inicio creyó estar equivocado. “Quedé estupefacto, pensé que estaba imaginando” dijo. Tuvo que avisar a los vecinos para corroborar el hecho.

El cuerpo del bebé no tenía extremidades, por lo que se presume que animales de la zona, como perros, habrían devorado el cuerpito.

Tras la alerta, personal de Serenazgo acudió rápidamente al lugar y resguardó el área, a la espera de la llegada de la Policía. Los efectivos confirmaron que el feto tendría varios días de fallecido y que aún conservaba el cordón umbilical, un detalle que ha intensificado el impacto emocional del caso.

Los vecinos señalaron que el lugar donde se produjo el hallazgo carece de iluminación y vigilancia, lo que la zona es riesgosa.

La Policía inició las investigaciones para determinar las circunstancias y responsables de las personas que abandonaron al feto.

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