Estas son las 5 campañas electorales a diputado con mayor financiamiento en Arequipa

Este 27 de marzo vence el plazo para que organizaciones políticas y candidatos en las Elecciones Generales 2026 presenten la primera entrega del informe financiero de ingresos y gastos en campaña, todo ello debe ser reportado a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe) y posteriormente publicado en el Portal Claridad.

En Arequipa, hasta la actualización del 23 de marzo en la plataforma de la Onpe, eran 104 los candidatos que presentaron este informe, 37 de ellos consignaron ingresos y gastos de S/ 0.00. En el otro extremo, José Supo, candidato a diputado de Alianza Para el Progreso (APP), reportó un ingreso de S/ 68,392.84 para su campaña, siendo su principal financista Walter Wenceslao Aguilar Vidal, exalcalde de Jacobo Hunter y militante actual de APP, quien aportó S/ 12,552.84 a la campaña de Supo con dinero en efectivo, mientras que el resto es aporte del propio candidato.

En cuanto a gastos, la campaña del exalcalde de Paucarpata reportó pagos por vallas unipolares, bolsas publicitarias, cajas de fósforo, banners, polos, calendario, tela para bandera y el alquiler de un local por 2 meses.

En segundo lugar de mayor financiamiento se ubica Hans Godoy Quispe, candidato a diputado por Perú Primero, quien reportó un ingreso de S/ 63,435.59, siendo sus aportantes Rosendo Godoy Luque (S/ 23,505.29), José Luis Choque Cuadros (S/4,500) para volanteo y alquiler de local, Irma Quispe Mamani (S/ 2,600) para alquiler de local.

Asimismo, Marleni Palomino Valdivia (S/ 1,500), Tatiana Choque Cruces (S/ 1,500), Carlos Villena Chaucayanqui (S/ 1,500), Nelly Quispe Chambi (S/ 2,500), Carmen Soncco Quispe (S/ 2,500), Rolando Soncco Quiro (S/ 2,500) para volanteo, mientras que el resto fue aporte del candidato.

En tercera posición se encuentra Estela Peña Gutiérrez, candidata a diputada de Perú Primero, quien reportó ingresos de campaña por S/ 50,920.00, siendo la única aportante. En cuanto a gastos reportó pagos por S/ 10,993.23, entre impresión de volantes, paneles publicitarios, cajas de fósforo, almuerzo de equipo de campaña, combustible, transportes, entre otros.

En el cuarto puesto está Daniel Vera Ballón, candidato a diputado del Partido Aprista Peruano, con un reporte de ingresos de S/ 45,165.00.

Entre los aportantes a la campaña del expresidente regional de Arequipa se encuentran: Daniel Vera Rendón, Andrea Vera Rendón, André Vera Sotelo, Luis Chaves Corrales, Esteban Subia Almirón, David Cruz Soto, Santiago Astigueta Torres, José San Martín Arce, Alonso Vera Rodrigues, Kherrigan Tuco Zegarra, César Tuco Carpio, Luis Huayta Mamani, Antonio Gamarra Villanueva, Manuel Gamarra Seminario.

En la quinta ubicación se encuentran José Barrios Sánchez, candidato a diputado del Partido Demócrata Federal, que consignó un ingreso de S/ 30,000.00, siendo el único aportante de su campaña. Hasta el 31 de enero reportó gastos por S/ 580.00, en pagos a banner de publicidad, papel y una entrevista.

VIDEO REECOMENDADO