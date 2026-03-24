Una persona gravemente herida fue el resultado del choque que protagonizó esta mañana una ambulancia del Seguro Social y un automóvil, en la intervención de la calle Condesuyos con la avenida Independencia, en el Cercado de la ciudad de Arequipa.

Según la información brindada por personal de serenazgo de la comuna provincial de Arequipa, la ambulancia con placa EUE-280 que transitaba por la avenida impactó por el lado derecho al auto con matrícula A7B-491, cuyo conductor fue identificado como Gustavo Arizábal Castillo (49), que ingresaba a la vía desde la calle Condesuyos.

Ambulancia de la Red de EsSalud Camaná. Foto: GEC.

La escena obligó la rápida intervención de serenos y bomberos que llegaron al lugar, y tras un trabajo coordinado, lograron liberar al herido y brindarle los primeros auxilios.

Posteriormente, Gustavo Arizabal fue trasladado de emergencia al hospital Honorio Delgado Espinoza, donde permanece bajo atención médica.

Se supo que la ambulancia no transportaba pacientes ni se encontraba en una emergencia al momento del accidente. La unidad, que pertenece a la Red de EsSalud Camaná, fue trasladada a la comisaría de Palacio Viejo para las diligencias correspondientes.