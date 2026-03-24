Los conductores que operan la ruta al Cono Norte de la ciudad de Arequipa no solo dejaron de brindar el servicio, sino que además impidieron que otras unidades con pasajeros puedan circular, llegando incluso a desinflar los neumáticos de los vehículos que intentaban continuar su recorrido.

La situación se agravó luego de que la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) confirmara que no autorizará el incremento del pasaje de S/ 1.00 a S/ 1.50, tal como exige el consorcio que opera esta ruta del Sistema Integrado de Transporte (SIT). La comuna recordó que el contrato vigente establece el pago de un sol durante la etapa preoperativa.

Ante la ausencia total del servicio formal, miles de usuarios se vieron obligados a caminar más de 20 cuadras para encontrar movilidad informal que los acerque a su destino. Entre los más afectados estuvieron cientos de escolares, quienes terminaron subiéndose a motos de carga y camionetas para nOMar CruzOmaro llegar tarde a sus clases.

“Vengo de Peruarbo, decidí llevar gratis a los estudiantes hasta Zamácola”, relató un conductor de moto carga que prefirió mantener su identidad en reserva para evitar represalias. Durante la mañana, improvisó varios viajes transportando menores que caminaban bajo el sol en busca de un bus de transporte.

El drama también alcanzó a los adultos mayores de 60 años y pacientes con citas médicas programadas. César Nina, un jubilado que necesitaba llegar al Hospital Regional Honorio Delgado, esperó más de una hora sin éxito en un paradero de Ciudad Municipal. “Hace una hora estoy esperando, tengo que ir al hospital. Están cobrando tres soles hasta el Puente Grau”, señaló indignado ante el abuso de algunos transportistas informales.

Mientras tanto, en distintos puntos del Cono Norte, grupos de conductores que acataron la protesta recurrieron a la violencia para impedir que otros choferes presten el servicio. Testigos registraron en sus celulares que desinflaron llantas, amenazaron con lanzar piedras a los parabrisas y obligaron a los pasajeros a descender de las unidades, generando tensión y miedo entre los usuarios.

SANCIÓN

Frente a este escenario, la MPA emitió un comunicado anunciando que iniciará acciones penales contra el Consorcio Cono Norte, operador del SIT en esta zona, por haber abandonado sus obligaciones contractuales y afectar a miles de ciudadanos que dependen del transporte público para movilizarse diariamente.

La comuna señaló que ya coordina con el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú (PNP) para iniciar los procedimientos legales correspondientes por el abandono unilateral del servicio público, remarcando que esta decisión perjudica de manera directa a toda la población usuaria.

Asimismo, la Gerencia de Transportes de la MPA precisó que no recibió ninguna notificación formal sobre una paralización, medida de fuerza o protesta por parte del consorcio. “Agrava la falta al tratarse de una interrupción injustificada del servicio”, indicó la entidad en su pronunciamiento.

La municipalidad también reafirmó que el conflicto responde al intento del consorcio de imponer un alza en la tarifa, pese a que las condiciones del contrato no lo permiten. Según el documento vigente, la tarifa autorizada durante la etapa preoperativa del SIT es de S/ 1.00.

“El consorcio pretende cobrar S/ 1.50, contraviniendo las condiciones contractuales”, señaló la comuna, al advertir que continuará tomando medidas para asegurar la continuidad del servicio y resguardar a los usuarios.