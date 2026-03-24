El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) logró la incautación de 11 animales silvestres vivos encontrados en una granja rural, así como decenas de animales muertos, en partes y taxidermizados dentro de una tienda de medicina alternativa, durante la operación realizada en la provincia de Caravelí, a ocho horas de la ciudad de Arequipa.

La intervención comenzó tras una alerta anónima que permitió a personal de control del Serfor rescatar a diversas especies, entre ellas un guacamayo azul y amarillo, un guacamayo escarlata, un guacamayo frente castaño, un loro frente celeste, un amazona lomo rojo, un loro real amazónico, dos loros cabeza roja, dos pihuichos, y una tortuga patas amarillas, hallados en una granja del sector de Caspaya, en la salida de Caravelí.

Animales silvestres en la provincia de Caravelí. Foto: Serfor.

La evaluación veterinaria evidenció severo deterioro en plumaje, picos y patas, producto de una alimentación inadecuada y un manejo negligente.

Paralelamente, en un local de medicina alternativa ubicado en el centro de la ciudad, se decomisaron partes, pieles y ejemplares taxidermizados de fauna protegida: dos pieles y dos patas de jaguar, dos ocelotes embalsamados, cuerpos y cabezas de caimán, tortugas disecadas, caparazones de taricaya, pieles frescas y macerados de anaconda, además de restos de boa constrictor. El intervenido, según informó Serfor, es reincidente en estas prácticas ilegales. En un restaurante contiguo también se halló una boa taxidermizada en exhibición.

El administrador técnico del Serfor en Arequipa, Luis Felipe Gonzáles Dueñas, lamentó las condiciones en que fueron encontrados los animales y reafirmó el compromiso de la institución en la lucha contra el tráfico ilegal. “Lo hallado en Caravelí es alarmante. No solo hemos rescatado animales en estado crítico, sino que también se ha evidenciado el uso ilegal de fauna silvestre con fines comerciales. Este tipo de delitos no puede ser tolerado”, manifestó.

Los responsables afrontarán un proceso administrativo sancionador por una falta muy grave, conforme al Decreto Supremo 007-2021-Midagri, debido a la posesión de fauna silvestre sin acreditar origen legal. Las multas po

drían oscilar entre 10 y 5000 Unidades Impositivas Tributarias (UIT). En paralelo, Serfor recordó que impulsa la iniciativa “No te compres un delito”, destinada a sensibilizar a la ciudadanía y prevenir la compra, uso o tenencia de animales extraídos de la naturaleza.