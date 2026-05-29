El intenso frío que azota las zonas altas de Caylloma ya comenzó a dejar consecuencias devastadoras: camélidos muertos, niños con anemia y adultos mayores soportando temperaturas de hasta 10 grados bajo cero forman parte de la dura realidad que enfrentan tres centros poblados alejados del distrito de Caylloma, donde 200 familias viven en extrema pobreza y sin apoyo estatal.

Ante esta situación, la Asociación Lazos Humanitarios AQP empezó la campaña “Dona Calor”, iniciativa que busca recolectar ropa de abrigo, alimentos no perecibles para asistir a las poblaciones de Cauca, Anansaya y Pachachaca. La presidenta de la organización, Lizet Tacuri Ramos, señaló que las comunidades sobreviven a más de 3500 m s. n. m.

“Los niños, adultos mayores y pobladores viven soportando un frío inclemente. Los camélidos fallecen cada día y nosotros no podemos esperar más tiempo para ayudarlos”, indicó Tacuri Ramos, quien explicó que la campaña es impulsada por profesionales de distintas especialidades que buscan llevar apoyo humanitario y orientación integral.

TRABAJO

Además de la entrega de abrigo y alimentos, la asociación anunció jornadas de salud mental, asesoría legal y orientación sobre violencia familiar en las comunidades intervenidas. Para ello contarán con apoyo del Colegio de Psicólogos y el Colegio de Abogados de Arequipa, instituciones que se sumaron a la campaña solidaria.

La representante también advirtió que muchas de estas localidades permanecen olvidadas por las autoridades pese a los graves problemas sociales que enfrentan, y aseguró que durante las visitas identificaron familias indocumentadas y menores con anemia, situación que esperan atender progresivamente con nuevas instituciones.

Los centros de acopio fueron habilitados en calle Peral 314, oficina 304; Plaza España 131 (al lado del Poder Judicial); calle Jerusalén 128; y en las sedes del Colegio de Abogados y Colegio de Psicólogos.