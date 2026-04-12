Cumplir con el deber ciudadano a veces implica más que solo acercarse a la mesa de sufragio. Para Ana María del Rosario Choque Coa, significó soportar el dolor de una reciente lesión en la pierna y apoyarse, literalmente, en los brazos de su hermano para emitir su voto.

Mario caminó más de 300 metros cargando a su hermana desde su auto hasta la mesa de votación en el pabellón 200 del colegio Juan Pablo Vizcardo y Guzman de Hunter, luego de que una lesión en la pierna izquierda de Ana María, ocurrida en la víspera y que en un inicio parecía una simple torcedura, le impidiera movilizarse con normalidad.

Aunque en un primer momento se descartó una fractura tras una radiografía, el dolor persistente y la dificultad para caminar obligaron a tomar precauciones. No hubo tiempo para conseguir muletas, y la urgencia de la jornada electoral terminó marcando el ritmo de la mañana.

Ni el dolor la detuvo, mujer con discapacidad recibió el apoyo de toda su familia en Arequipa (Foto:Pedro Torres/@photo.gec)

“Desde anoche estaba decidida a venir. Yo vine a votar primero, mi papá trajo en el auto a mi hermana y luego la tuve que cargar para que cumpliera con su voto”, contó Mario quien explicó que con su padre organizaron todo para hacer posible el traslado de su hermana quien tiene discapacidad auditiva y del habla.

Ana María no solo recibió la ayuda de su familia, en el local de votación tuvo las facilidades para emitir su voto, desde los orientadores hasta los electores en la fila comprendieron la situación y cedieron el paso para su ingreso. Un gesto que, según relató Mario, permitió que todo se desarrollara con tranquilidad.

Ana María no quiso dejar de lado su deber cívico y a pesar de las recomendaciones médicas de guardar reposo por algunos días, su convicción fue determinante. Antes de marcharse en el auto de su padre, esbozó una sonrisa por lograr su cometido.