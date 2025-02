El Gobierno Regional de Arequipa (GRA) aprobó el primer entregable del expediente técnico de saldo de obra del hospital de Camaná sin que este documento considerara todos los detalles de los equipos médicos almacenados en el nosocomio; a este problema se le suma que solo 1 de 7 equipos está operativo.

Este informe detallado del estado situacional de los equipos debió ser considerado dentro del primer entregable, aprobado en diciembre del año pasado. Ante el hallazgo de cajas vacías y equipos incompletos, el gerente regional de Infraestructura, Fabián Enríquez, sostuvo que dentro de los términos de referencia del contrato de la consultora se consideraba la verificación de los equipos.

“Nosotros como Gerencia de Infraestructura hemos cursado una carta al consultor para que en el segundo entregable esté considerado la verificación y el inventario de los equipos”, añadió Enríquez. Este segundo entregable pasaría a manos de supervisión a finales del presente mes.

Al ser consultado sobre la aprobación de este entregable sin cumplir los términos de referencia, el gerente regional de Infraestructura señaló que existe un inventario, no obstante, este no se encuentra detallado, “existe el inventario del primer entregable, existen las características, pero no al detalle”, señaló.

EQUIPOS NO FUNCIONAN

Fabián Enríquez confirmó la operatividad de solo 1 de los 7 equipos que debían entrar en funcionamiento para actual nosocomio, “nos hemos dado con la mala noticia y con sorpresa de que algunas cajas están vacías, y algunos equipos no tenían baterías. Lamentablemente faltaban elementos, entonces de los equipos que se han podido probar, de los siete equipos que ha pedido el cuerpo médico solo funcionaba un ecógrafo”, afirmó el funcionario.

Enríquez indicó que se viene evaluando con la Gerencia Regional de Salud el proceder, además de afirmar que el plazo de tres semanas dado por el GRA era para ver el funcionamiento de los equipos.

El funcionario explicó que la falta de implementos se debería a que fueron sustraídos o que el proveedor no enviara los equipos completos.