El hospital III de EsSalud Yanahuara de Arequipa se inundó ayer con aguas servidas que afectó varios ambientes de consultorios externos como traumatología, cirugía, urología, gastroenterología y el programa de Atención Domiciliaria (Padomi).

El aniego se registró cerca del ingreso del establecimiento a consecuencia de los desbordes de los inodoros a consecuencia de las fuertes lluvias que se registraron la tarde de ayer. De acuerdo con videos grabados por los propios pacientes, el personal colocó sacos terreros en las puertas de algunos ambientes del nosocomio y barrió los pasadizos, restringiendo la atención médica.

Ante la situación, el nosocomio suspendió la atención a los pacientes en los consultorios afectados debido al peligro de infecciones. La empresa Sedapar realizará esta mañana labores de desinfección en las zonas comprometida para garantizar las condiciones sanitarias adecuadas antes de retomar las actividades.

Asimismo, se informó que la desinfección de los bienes muebles ya fue ejecutada por el personal del hospital, como parte de las medidas inmediatas para controlar la emergencia sanitaria.

Según los trabajadores del nosocomio, esta no sería la primera vez que el hospital se inunda con las aguas servidas, años atrás también se habría registrado el mismo incidente, afectando también a los pacientes.

En el hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo también se registró la filtración del agua en varios puntos del nosocomio de EsSalud. Los trabajadores solo pusieron baldes y cartones en los pasadizos.

