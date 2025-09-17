Cada vez que una ambulancia ingresa al hospital Honorio Delgado con la sirena encendida, las alarmas se encienden entre el personal del Área de Emergencia ante la posibilidad de la llegada de heridos por accidentes de tránsito, eventos que han provocado que las atenciones de este tipo se tripliquen y saturen el servicio que desde hace tiempo ha quedado reducido.

El doctor José Tanco, jefe del servicio, sostuvo que durante el agosto se registraron 100 atenciones por siniestros en las pistas, cuando lo usual es que sucedan 30 atenciones por mes. Entre los casos más frecuentes figuran choques, atropellos y despistes, la mayoría vinculados a la imprudencia del conductor al volante de la unidad.

SITUACIÓN

De la evaluación hecha en el pasado mes, del centenar de pacientes ingresados solo dos tuvieron que recibir atención especializada en shock trauma, mientras que los demás tuvieron lesiones menores y pudieron salir por sus propios medios, con lesiones menores.

La falta de espacio en Emergencia es un problema, lo mismo que insuficiente cantidad de médicos, enfermeras y personal técnico, por lo que se opta por movilizar a los asistenciales que laboran en piso. “De una u otra manera atendemos a las personas, aquí no se rechaza a nadie”, subrayó el médico tras señalar que urge la construcción de una nueva emergencia.