Las atenciones que los pacientes del Seguro Social tenían programadas a partir de hoy en los consultorios externos de los diferentes hospitales de la Red Asistencial de Arequipa, quedarán suspendidas hasta nuevo aviso debido al inicio de una huelga nacional indefinida que acatan los trabajadores asistenciales.

La licenciada Liliana Velásquez, secretaria del Sindicato de Enfermeras del hospital Edmundo Escamel, sostuvo que la medida de fuerza responde a años de reclamos sin respuesta para el cumplimiento de compromisos pendientes como mejoras laborales, contratación de personal, mejora de los establecimientos entre otras demandas referidas al servicio a los pacientes. “Estamos cansados de trabajar con equipos obsoletos y sin el personal suficiente. El esterilizador, por ejemplo, ya está al borde del colapso y eso puede retrasar cirugías. Además, la infraestructura quedó chica y obliga a dividir consultorios en diferentes locales, generando incomodidad en los pacientes”, señaló.

SIN SERVICIO

Aunque las áreas críticas como emergencias, hospitalización y cuidados intensivos se mantendrán operativas, no sucederá lo mismo con los consultorios externos, que es la principal afectación que sufrirá el asegurado. Todas las atenciones que se han programado a través de este servicio quedarán suspendidas. “Van a ser reprogramadas una vez sean atendidos nuestros reclamos”, agregó Frank Salas, presidente del cuerpo médico del Edmundo Escomel tras señalar que solo en dicho hospital, unas 300 personas dejarán de ser atendidas por cada día de huelga.

“Entendemos la molestia de los asegurados, pero esta lucha también es por ellos. Nosotros también somos asegurados y aportamos. Queremos un sistema digno, con los recursos necesarios para atender como se debe”, recalcó Liliana Velásquez.