La Red Asistencia Arequipa de EsSalud inauguró la Unidad Funcional de Trasplante Renal del Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo (HNCASE), a fin de atender la creciente demanda de pacientes que requieren un trasplante de riñón en la región.

De acuerdo a las estadísticas de la institución, los cuadros de enfermedad renal crónica (ERC) que podrían requerir la opción del trasplante renal, muestran una prevalencia anual estimada de 1200 casos por millón de habitantes, asociada a enfermedades como la diabetes, hipertensión y obesidad.

Revela que cada año, 120 nuevos casos ingresan a tratamiento sustitutivo de diálisis, por lo que se ha atendido la brecha, realizando 410 trasplantes renales.

Paola Condori Brundes, jefa del Servicio de Nefrología del HNCASE, indicó que con la unidad funcional, se podrá reducir en 25% el tiempo en promedio en lista de espera para trasplante de riñón, así como duplicar el número de estos procedimientos, en especial con donante vivo.

“En lo que va del año 2025 hemos realizado 7 operativos de trasplante renal, que permitieron salvar 14 vidas. Nuestra proyección es poder realizar entre 2 a tres trasplantes cada mes”, señaló.

EsSalud Arequipa inaugura Unidad de Trasplante Renal y buscan duplicar número de operaciones. Foto: Difusión.

ATENCIONES

Actualmente, el nosocomio atiende 694 pacientes en hemodiálisis crónica, de los cuales 540 reciben tratamiento cubierto por EsSalud.

Además, Yvonne Montoya Rodríguez, enfermera jefa del Servicio de Urología-Nefrología del HNCASE, sostuvo que la Unidad Funcional de Trasplante Renal contará con recursos propios asignados.