La huelga indefinida que acatan los trabajadores de EsSalud ha llevado a la suspensión de las consultas externas en los hospitales de la red asistencial de Arequipa, dejando a miles de pacientes sin atención y prolongando aún más el tiempo de espera para recibir atención médica.

El doctor Héctor Ortega, presidente del cuerpo médico del hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo, reconoció que la medida de fuerza genera malestar, pero insistió en que buscan llamar la atención de las autoridades para atender sus demandas.

“Por supuesto que estamos en contra de no atender, pero no podemos quedarnos de brazos cruzados. Queremos dar una atención eficaz, cálida y segura, y eso no es posible si no tenemos los insumos ni los equipos básicos. El más afectado termina siendo el paciente que ve postergada su atención”, sostuvo Ortega.

PROBLEMA

El diferimiento de las atenciones por consulta externa se prolongará por más tiempo y la reprogramación de las mismas se retomarán únicamente cuando la medida de fuerza se levante.

Ortega sostuvo que uno de los principales problemas que alarga la atención de los pacientes es la falta de recursos y alertó sobre el estado crítico de equipos fundamentales. “Tenemos un resonador magnético, un acelerador lineal y tomógrafos que ya no funcionan adecuadamente. Han llegado a su límite de vida útil, lo que significa que no podemos atender con la rapidez que se merece el asegurado”, precisó el galeno.

Sin embargo, más allá de la carencia de insumos, Ortega advirtió que este escenario abre la puerta a la tercerización y privatización de servicios que afectarán mucho más al asegurado. “Si seguimos en este camino, los recursos de los asegurados se malgastan y la seguridad social pierde su esencia. Queremos que cada sol aportado se use en beneficio de quienes realmente lo necesitan, no que se agote en contratos externos que no garantizan calidad”.

Por su parte, Julissa Fernández, secretaria del sindicato de Enfermeras, insistió en que la lucha también es por el futuro del sistema de seguridad social.

“No podemos permitir que EsSalud pierda su autonomía en el manejo de sus recursos ni que la corrupción consuma los fondos”, recalcó.