El hundimiento de 3 a 5 metros de profundidad en un tramo de aproximadamente 100 m, en el sector Chimpa del centro poblado de Pinchollo en el distrito de Cabanaconde, impide el acceso al Mirador de la Cruz del Cóndor. Sin embargo, según el gerente regional de Comercio Exterior y Turismo, Jorge Meza, los turistas no se ven afectados por esta falla geológica, porque pueden observar el planeo de los cóndores desde otros miradores cercanos como el Mirador de Choquetico, o cruzando el río, desde la Fortaleza de Chimpa.

Explicó que los turistas usualmente acuden como destino final al Mirador de la Cruz del Cóndor para observar el cañón y el planeo de los cóndores, pero las agencias de viaje están en la posibilidad de cambiar el itinerario para no perjudicar a los visitantes.

Por lo manifestado, al momento no se cancelaron viajes de turistas en esta temporada alta, dónde a este destino turístico del Volcán acuden al menos 800 visitantes por día.

Según el funcionario, los trabajos de rehabilitación de la carretera a nivel de trocha, podrían terminar este martes con el fin de dar acceso a los transportistas, mientras se espera el informe del Ingemmet sobre la falla geológica para un asfaltado.