La Contraloría, a través de la Subgerencia de Prevención e Integridad, alertó que varias municipalidades de la región Arequipa no han ejecutado ni la mitad de los recursos que recibieron para obras públicas en lo que va del 2025.

El análisis, realizado entre el 1 de enero y el 31 de julio de este año y publicado en esta última semana, se basó en la información del Portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas.

DISTRITOS

Uno de los casos más críticos corresponde a la Municipalidad Distrital de Ayo, en Castilla, que de un presupuesto de S/ 1 millón 71 mil, solo gastó 14,7% al cierre de julio. En la misma provincia, Orcopampa recibió S/ 6 millones 965 mil, pero apenas ejecutó S/ 1 millón 838 mil, es decir, 28% de sus recursos.

En Condesuyos, la Municipalidad Distrital de Río Grande gastó 49,6% de los S/ 4 millones 534 mil destinados a inversiones. En Caylloma, Coporaque ejecutó solo 29,7% de un presupuesto de S/ 3 millones 450 mil, mientras que Ichupampa alcanzó apenas al 30,6% de S/ 1 millón 159 mil.

MEJORES CASOS

La provincia de Camaná muestra una situación más alentadora. El distrito de Samuel Pastor usó 55,1% de los S/ 9 millones 416 mil asignados a obras, mientras que Mariscal Cáceres gastó S/ 1 millón 983 mil de los S/ 3 millones 895 mil presupuestados, lo que equivale a poco más del 50%.

En la provincia de Arequipa, el distrito de Tiabaya gastó S/29 millones 747 mil, equivalente al 68% de los S/ 47 millones 413 mil. Contrariamente, en Santa Rita de Siguas solo se ejecutó el 22,8%, lo que significa S/ 1 millón 633 mil del presupuesto de S/ 7 millones 199 mil.

La Contraloría también advirtió que las diferentes municipalidades ejecutan algunos proyectos de inversión las cuales tienen un común denominador, la ejecución financiera de estas obras es mayor al avance físico.