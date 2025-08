Desde hace 26 años, más de 300 pobladores del asentamiento humano Héroes del Pacífico, ubicado en las laderas altas del distrito de Miraflores, viven entre tierra, piedras y promesas postergadas. Sus calles, vías carrozables, se transforman en lodo cuando llueve, provocando accidentes y dificultando el tránsito de personas mayores, niños y vehículos.

El presidente de la asociación, Julio Chacma, relató que desde que llegaron a la zona su día a día fue caminar sobre polvo y sacudir los zapatos antes de entrar a casa. Con el viento, la tierra llega hasta los cuartos. Por ello, durante años acudieron a la municipalidad de Miraflores para pedir el asfaltado de sus calles.

“Desde hace años venimos haciendo el pedido de esta obra. Pasaron varias gestiones y siempre nos ponían peros. Fuimos olvidados por más de 26 años. Pero nunca nos rendimos. Junto a los vecinos seguimos insistiendo porque ya no queremos ver a nuestros hijos crecer entre tierra. Queremos un lugar digno”, expresó el dirigente.

OBRA

Ahora, Chacma se siente escuchado y junto a los pobladores celebraron que la actual gestión de Germán Torres, coloque la primera piedra para la tan anhelada obra, que será el mejoramiento vial para todo el sector. Una inversión de más de S/7.6 millones y se realizará por administración directa.

“Son 26 años caminando sobre tierra. Hoy, por fin, empieza a cambiar nuestra historia (...) Queremos agradecer al alcalde, pero también a nuestros vecinos. Si ellos no se organizaban, si no daban su aporte, si no insistían, nada de esto estaría pasando. Esta obra no es un regalo, es una conquista”, añadió en la actividad de inauguración de obra que se realizó este 3 de agosto.

El alcalde detalló que este proyecto consiste en la ejecución de más de 14 mil metros cuadrados de carpeta asfáltica, además de bermas de adoquín, sardineles, rampas vehiculares, gradas peatonales, muros de contención y barandas metálicas. También se colocará grass natural y árboles.