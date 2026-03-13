La madrugada del último jueves dejó una tragedia en la vía hacia Cerro Verde. El conductor Carlos Ronel Condori Apaza perdió la vida luego de que el camión que manejaba se despistó e incendió en el kilómetro 9 de la carretera, en el distrito de Uchumayo.

El joven transportista conducía el vehículo de placa X2G-841 con remolque V8G-994, en el que trasladaba varias toneladas de fertilizante sintético (urea) con destino a la ciudad de Arequipa. Tras el accidente, su cuerpo fue recuperado del camión siniestrado y trasladado a la morgue central de Arequipa, donde posteriormente fue identificado por sus familiares.

La noticia de su fallecimiento no solo causó profundo dolor entre sus seres queridos, sino también una gran conmoción entre sus compañeros del gremio del transporte. A través del portal “Conductores en Ruta”, varios colegas le dedicaron mensajes de despedida y recordaron su trayectoria en las carreteras del sur del país.

Quienes lo conocieron lo describen como un padre de familia responsable y un conductor comprometido con su trabajo. Con frecuencia cubría la extensa ruta entre Lima y Desaguadero, en la región Puno, trayecto que realizaba para llevar el sustento a su hogar.

Hoy, su partida deja un vacío entre quienes compartieron con él largas jornadas de viaje y kilómetros de carretera, donde su recuerdo queda marcado como el de un trabajador que hizo de la conducción su forma de vida.

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