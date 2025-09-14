El incendio forestal que comenzó el sábado en las faldas del volcán Misti continúa y ya destruyó al menos 48 hectáreas de cobertura natural, según información del Centro de Operaciones de Emergencias Regional (COER).

El siniestro se extendió en las partes altas de los distritos de Miraflores, Mariano Melgar y Chiguata. Las llamas se avivaron aún más por el viento y la sequedad del terreno.

La devastación es mayor en Miraflores, donde se han perdido 40 hectáreas. En Mariano Melgar las llamas arrasaron con cinco, y en Chiguata tres. No se han registrado víctimas humanas.

En las primeras horas de la mañana, el COER se reunió con instituciones de primera respuesta como la Policía Forestal, el Serfor, el Sernanp, la Cruz Roja y el Ejército Peruano. Este último trasladó palas, rastrillos, matafuegos y mochilas hidrodinámicas, además de efectivos para reforzar el trabajo en campo.

Las brigadas intentan sofocar los focos activos y remover la tierra para evitar que el fuego se reactive, mientras drones con cámaras térmicas siguen el avance de las llamas.

Además durante las labores hallaron personas que provocaban fuego en arbustos, pese a que el incendio estaba activo.

PROBLEMAS

La persona fue retirada de la zona y las autoridades presentes hicieron un llamado a la población a evitar estas prácticas en zonas naturales, pues pueden provocar daños a la naturaleza.

