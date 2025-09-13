Han pasado más de dos años desde que se aprobó la IOARR para mejorar los ambientes de siete instituciones educativas, pero la inversión sigue sin ejecutarse. Ahora el proceso volverá a empezar desde cero al buscar un financista, mientras los estudiantes siguen esperando la infraestructura prometida

La iniciativa, registrada con el Código Único de Inversiones (CUI) 2634329, fue planteada como una obra de infraestructura para mejorar los ambientes deportivos y contribuir al desarrollo físico y social de los escolares. Pese a ello, hasta la fecha no hay avances concretos en el proceso a cargo del Gobierno Regional de Arequipa (GRA).

Los colegios que esperan son: IE 40062 La Joya, IE 40307 Ángela Rendón de Sánchez (Aplao), IE Chucarapi (Cocachacra), IE Faustino B. Franco – Samuel Pastor, IE Nicolás de Piérola (Acarí), IE 40230 San Antonio del Pedregal (Majes) y IE 40381 Santa Rosa de Lima (Caylloma). En todos ellos, los espacios deportivos presentan deficiencias que limitan la práctica adecuada de actividades físicas.

El objetivo de la IOARR era dotar a estas instituciones de ambientes modernos con cobertura para canchas, vestuarios, depósitos y servicios higiénicos, además de la adquisición de equipamiento complementario. Ahora, con un nuevo cronograma, la otorgación de la buena pro debe darse en octubre.